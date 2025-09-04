Autodief crasht tijdens achtervolging en rent weg, politie tasert hem

De politie heeft woensdagmiddag in Roosendaal een autodief achtervolgd. Nog voordat agenten de man een stopteken konden geven op de Leemstraat, ging hij er met hoge snelheid vandoor. Tijdens zijn vlucht reed hij over het gras, ramde meerdere verkeersborden en kwam uiteindelijk tot stilstand op een paar betonblokken.

Omdat het druk was op de weg, koos de bestuurder voor een route via de berm. Daarbij moesten diverse verkeersborden het ontgelden. Zijn vluchtpoging eindigde toen hij over betonblokken reed, waardoor de motor van zijn auto zwaar beschadigde en zelfs afbrak.

De man probeerde nog te voet te ontkomen, maar werd door agenten getaserd en aangehouden. De rode Volkswagen Polo bleek gestolen en de kentekenplaten hoorden bij een ander voertuig.

“De bestuurder heeft in ieder geval kennisgemaakt met ons stroomstootwapen”, schrijven agenten op sociale media. “Hopelijk bedenkt hij zich de volgende keer voordat hij vlucht.”

Zijn bijrijder werd korte tijd vastgehouden, maar is inmiddels weer vrijgelaten. De bestuurder is wel aangehouden.