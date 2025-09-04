Dode bij botsing tussen twee auto's, tweede bestuurder (57) zwaargewond

Bij het ongeluk tussen twee auto's woensdagavond op de Bredaseweg in Rijsbergen is een van de bestuurders om het leven gekomen. De tweede bestuurder (57) raakte bij de frontale botsing zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk.

Volgens de politie reed een van de auto’s op de verkeerde weghelft. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De straat werd afgezet en veel hulpdiensten kwamen op het ongeluk af. De verkeersspecialisten zijn donderdag nog steeds bezig met het onderzoek.

De 57-jarige bestuurder uit Spijkenisse werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet nog niet duidelijk waar de andere bestuurder vandaan kwam.