Verdachten rijden rond met neppistolen: politie trekt wapens bij aanhouding
De politie kreeg een melding van twee mensen die de auto met daarin de verdachten hadden zien rijden. Het leek alsof de bijrijder een vuurwapen vast had en daarom schakelden zij de politie in.
Agenten wisten de auto op de Bergstraat in Dommelen staande te houden. Met getrokken wapens benaderden zij de wagen. De inzittenden werden gefouilleerd en de auto werd doorzocht met behulp van een speurhond.
Beide inzittenden zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor.
“Deze vuurwapens zijn niet van echt te onderscheiden”, benadrukt de politie op Instagram. Dat kan volgens de agenten tot gevaarlijke situaties leiden. “Besef dat het mogelijk is dat wij bij dergelijke meldingen ons échte vuurwapen trekken.”
Wat is een balletjespistool?
Een balletjespistool, ook wel BB-gun genoemd, is een luchtdrukwapen dat kleine plastic balletjes afschiet. In Nederland gelden er strenge regels voor het bezit van dit soort wapens. Alleen 18-plussers met de juiste papieren én een lidmaatschap bij een erkende schietvereniging mogen ze gebruiken, en dan uitsluitend op afgesloten terrein.