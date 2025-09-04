Verdachten rijden rond met neppistolen: politie trekt wapens bij aanhouding

De politie heeft woensdagmiddag in Valkenswaard twee verdachten aangehouden die drie balletjespistolen bij zich hadden. Aanvankelijk werd gedacht dat de twee rondreden met een echt vuurwapen, maar later bleek het om nepwapens te gaan. De verdachten werden door de politie met getrokken wapens uit hun auto gehaald. "Wij trekken bij zo'n melding ons échte wapen."

De politie kreeg een melding van twee mensen die de auto met daarin de verdachten hadden zien rijden. Het leek alsof de bijrijder een vuurwapen vast had en daarom schakelden zij de politie in.

Agenten wisten de auto op de Bergstraat in Dommelen staande te houden. Met getrokken wapens benaderden zij de wagen. De inzittenden werden gefouilleerd en de auto werd doorzocht met behulp van een speurhond.

Beide inzittenden zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor.

“Deze vuurwapens zijn niet van echt te onderscheiden”, benadrukt de politie op Instagram. Dat kan volgens de agenten tot gevaarlijke situaties leiden. “Besef dat het mogelijk is dat wij bij dergelijke meldingen ons échte vuurwapen trekken.”