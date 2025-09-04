Onduidelijk van wie omgevallen boom is, veiligheid mogelijk nooit gecheckt

De gemeente Vught gaat onderzoek doen naar de boom die dinsdagavond omviel en een ravage aanrichtte op het spoor bij de De Bréautélaan. Hoewel de boom op grond van de gemeente stond, zijn er geen gegevens over de veiligheid van de betreffende stronk. Vanwege onduidelijkheid over wie de verantwoordelijkheid draagt voor de boom is deze waarschijnlijk niet gecontroleerd op veiligheid.

De boom viel dinsdagavond om en nam de bovenleiding van het spoor mee. De schade was groot. Treinen tussen Den Bosch en Tilburg konden sinds dinsdag niet meer rijden. ProRail werkte tot woensdagavond aan het herstellen van de gebroken draden en masten. “Op dit moment is de oorzaak van het omvallen van de boom niet bekend”, schrijft een woordvoerder van de gemeente in een verklaring. “Hoewel deze boom op gemeentelijk eigendom stond, zijn er geen beheergegevens beschikbaar.” Hoewel de gemeente Vught dus erkent dat de boom op gemeentegrond stond, ziet adviesbureau Idverde, dat het boomonderhoud voor de gemeente verzorgt, dat anders. Volgens hen stond de boom op grond van spoorbeheerder ProRail.

ProRail bestrijdt dat. Een woordvoerder van de spoorbeheerder zegt ook dat de boom op gemeentegrond stond. “We doen regelmatig checks bij bomen op ons terrein. Als ze er slecht aan toe zijn en dreigen om te vallen, rooien we ze meteen,” zegt de woordvoerder.

De boosdoener (foto: Persbureau Heitink/ Bart Meesters).

Verplichte controle

Gemeenten in Nederland zijn verplicht periodiek een zogenoemde Boomveiligheidscontrole (BVC) uit te voeren. Daarbij bekijkt een boomdeskundige de gezondheid, stabiliteit en veiligheid van vrijwel alle bomen op publieke grond. Zo wordt vastgesteld of ze voldoen aan de veiligheidseisen en geen risico vormen door afbrekende takken of dreigen om te vallen. Ook ProRail voert zulke controles uit bij bomen op haar terrein. Maar door de verwarring over wie verantwoordelijk was voor de boom die dinsdag omviel, is deze waarschijnlijk niet gecontroleerd. Volgens de gemeente is de kans groot dat de boom in het veld niet is herkend als gemeentelijke boom.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.