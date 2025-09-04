Sportieve uitputtingsslag voor hospice: Ramon ziet 1,6 kilometer af

Een fysieke uitputtingsslag. Dat is The Toughest Mile, een sportevenement waarmee zaterdag geld ingezameld wordt voor het hospice in Sleeuwijk. Crossfit-instructeur Ramon van der Smitte (43) is al hard aan het trainen op de verschillende onderdelen, die hij dit weekend over een afstand van 1,6 kilometer aflegt op de atletiekbaan van Altena Road Runners. “Ik hou wel van die uitdaging.”

“Een uitdaging om je grenzen te verleggen ga ik niet gauw uit de weg”, zegt Ramon bij sportschool Arise Athletes, waar hij traint voor The Toughest Mile. Hij vindt het mooi dat hij door zijn deelname een financiële bijdrage kan leveren aan het hospice in het dorp. Het bijna-thuis-huis, waar vier ongeneeslijk zieke mensen palliatieve zorg krijgen, wordt na zeven jaar getouwtrek tussen initiatiefnemers en omwonenden eindelijk gebouwd. Omwonenden hadden bezwaar ingediend tegen de bouw van het hospice, maar de initiatiefnemers kregen uiteindelijk gelijk. Maar om de inrichting en exploitatie te kunnen bekostigen, is er nog 400.000 euro nodig. Het initiatief Altena Omarmt organiseert allerlei soorten evenementen om dat geldbedrag in te zamelen. Het sportevenement hoort daar ook bij. De organisatie van The Toughest Mile hoopt met haar evenement een bedrag van twee- tot drieduizend euro op te halen.

The Toughest Mile wordt een zware beproeving, verwacht Ramon. En dat terwijl hij elke dag sport en eerder meedeed aan crossfit-evenementen en een 24-uurstraining van speciaal getrainde militaire eenheden. Daarom traint hij één keer per week de onderdelen die zaterdag terug zullen komen.

“We beginnen met vierhonderd meter burpee broad jumps”, legt Ramon uit terwijl hij het voordoet. “Je gaat plat naar de grond, je staat weer op en maakt een grote sprong.” Zonder moeite is hij binnen de kortste keren aan de andere kant van de sportzaal.

Ramon laat de burpee broad jump zien, één van de onderdelen van The Toughest Mile (foto: Niek de Bruijn).

“Dat wordt gevolgd door vierhonderd meter lunges”, vervolgt hij. Hij zet een grote pas, waarbij zijn knieën naar beneden buigen. Hij stapt vervolgens bij en zet met zijn andere been weer een grote pas naar voren. "Op een gegeven moment voel je dit wel in je bovenbenen." Al voortbewegend op handen en voeten, laat hij tot slot de bear crawl zien. Die moet ook over een afstand van vierhonderd meter worden uitgevoerd. Dat is precies één rondje op de atletiekbaan. De laatste vierhonderd meter moeten de ruim zestig deelnemers hardlopen. “Maar dat wordt misschien wel joggen, als de rest veel moeite heeft gekost”, lacht Ramon. Hij verwacht zelf dat hij de vier onderdelen in een uur tijd heeft afgerond.

Ramon oefent één van de onderdelen van The Toughest Mile (foto: Niek de Bruijn)

Altena Omarmt hoopt met verschillende evenementen de in totaal 400.000 euro in te zamelen voor het hospice. Tot nu toe is er al bijna 116.000 euro opgehaald. Iedereen die een idee voor een evenement heeft, mag meedoen. Zo bakten ruim vijftig kinderen van 6 tot en met 12 jaar uit Giessen afgelopen zomer duizend pannenkoeken, waarmee ze 1300 euro in het laatje brachten. Ook een wielrentocht vanuit Uitwijk-Waardhuizen, een mudrun in Genderen, een braderie in Werkendam en de hamburger- en satéverkoop op de feestweek in Veen leverden geld op voor het hospice. Om de benodigde vier ton bij elkaar te halen, staan er de komende tijd nog meer activiteiten op de planning. In Drongelen kunnen mensen wijnproeven, bij de watertoren in Uppel wordt een concert gehouden, in Andel worden oliebollen gebakken en in Nieuwendijk worden cakes, koeken en taarten verkocht.

"We gaan er zaterdag flink tegenaan."

Naast The Toughest Mile wordt er op de atletiekbaan in Sleeuwijk ook een 24-uurswandeling in estafettevorm gehouden. Die vindt plaats tijdens de Nacht van het Hospice, op 19 en 20 september. Na een benefietactie op 7 en 8 november, bij sporthal De Jager in Giessen, wordt het eindbedrag bekendgemaakt. Ramon hoopt dat het beoogde bedrag behaald wordt. “Maar eerst gaan we er zaterdag flink tegenaan. Ik ben klaar om The Toughest Mile goed beet te pakken."