Probleemhuis van Kimberly en haar gezin: na maanden van stress is er hoop

Na maanden vol stress en hoge kosten lijkt er eindelijk een begin te komen van een oplossing voor de problemen met het huis van Kimberly Bisschop (26) en haar gezin in Grave. Het warme water is sinds dinsdag terug en er wordt actief gezocht naar de oorzaak van een lekkage. Ook verhuurder Vb&t heeft aangegeven met het gezin in gesprek te willen om samen een oplossing te vinden.

Kimberly en haar gezin trokken in een nieuwbouwwoning die als duurzaam en energiezuinig werd aangeprezen. Al snel bleek de warmtepomp niet goed geïnstalleerd, waardoor het apparaat bleef draaien en de energierekening opliep tot wel negenhonderd euro per maand. Tot overmaat van ramp viel onlangs ook het warme water weg. Daarbij kwam het voortdurende lawaai van bouwwerkzaamheden naast hun huis, wat het gezin met een pasgeboren baby dagelijks uitputte.

Sinds dinsdag is er in elk geval tijdelijk weer warm water. “Gisteren hebben ze het water kunnen bijvullen, waardoor het probleem met het warme water voor nu is opgelost”, zegt Kimberly.



Op woensdag was er de hele dag een monteur aanwezig in het huis, samen met twee uitvoerders. Daarbij kwam een nieuwe oorzaak van het waterprobleem aan het licht: “De monteur heeft ons trapje verwijderd, omdat er op die hoogte waterschade in de muur zit. In juni is het trapje vastgezet met schroeven, maar die zijn precies door de leidingen van de vloerverwarming gegaan. Daardoor is er een lek ontstaan en verloor het systeem druk.”



Het gezin moet nu twee weken afwachten. “Als de druk opnieuw wegzakt, betekent dit dat er nog een ander lek is. Blijft de druk stabiel, dan moeten we verder onderzoeken wat er precies aan de hand is”, legt Kimberly uit.



Gesprek met verhuurder in zicht

Waar het gezin zich tot nu toe niet gehoord voelde, lijkt er nu een opening te zijn. “De verhuurder heeft aangegeven te willen kijken of het mogelijk is om samen om tafel te gaan zitten, om alles op te lossen zonder een rechtszaak te hoeven starten. Hopelijk wordt dit ook daadwerkelijk opgepakt en kunnen we gezamenlijk tot een goede oplossing komen.”



Meer rust in de ochtend

Ook van de bouwplaats naast hun woning kwam een gebaar van goede wil. “De instantie die naast ons aan het bouwen is, heeft aangegeven dat ze meer rekening met ons willen houden, zodat mijn dochter en ik ’s ochtends in ieder geval nog enigszins in rust van de ochtend kunnen genieten”, vertelt Kimberly.

Zo werd afgesproken dat er later gestart wordt met boren. “Voor mij is dit niet per se noodzakelijk, omdat zij natuurlijk ook gewoon hun werk moeten doen, maar ik vond het wel erg attent dat ze hierin met ons meedenken. Ze stonden er zelfs op dat ik een tijd zou doorgeven vanaf wanneer ze kunnen beginnen.”