Tienduizenden euro's gevonden in auto, bestuurder onder invloed

In een verborgen vak van een auto in Eindhoven heeft de verkeerspolitie dit weekend 30.000 euro cash geld gevonden. Bij een verdere doorzoeking van de auto vond de politie nog een 16.000 euro, zo maakte ze woensdag bekend. De auto werd gespot op de Leenderweg toen de bestuurder door rood reed.

De bestuurder van de auto met een Belgisch kenteken, een 36-jarige man, bleek onder invloed van cannabis. Hij is aangehouden. Het geld is in beslag genomen.

De man moest een bloedtest ondergaan en kreeg een rijverbod van 24 uur in afwachting van de uitslag. Toch stapte hij de volgende dag opnieuw achter het stuur. Agenten herkenden hem en hielden hem weer staande.

Ook zijn broer, die op dat moment achter hem reed, werd gecontroleerd. Hij bleek óók onder invloed van cannabis en is aangehouden. Bij beide mannen werd opnieuw bloed afgenomen en ze kregen beiden een rijverbod opgelegd.