Deze buurtschap is de eeuwige verliezer van het corso: 'Het zit er niet in'

Verliezen kan pijn doen. Maar als je al zo'n 75 keer hebt verloren, dan raak je er misschien toch aan gewend. Buurtschap Achtmaal doet al sinds 1947 mee aan het bloemencorso in Zundert. Maar winnen... Dat hebben ze nog nooit gedaan. En dus vraag je je al snel af: waar gaat het mis?

“Ik weet niet waar het misgaat”, lacht Lobke Hereijgers. Ze is 31 jaar oud en dat betekent dus dat ze ook al zo’n 31 jaar rondloopt bij Buurtschap Achtmaal. Dat er nog geen winst op hun naam staat, maakt voor haar eigenlijk niet zoveel uit. “Als we zeventiende of achttiende worden, is het net zo’n groot feest als wanneer we tweede of zevende worden.” Want, benadrukt ze: “We hebben twee keer wel dichtbij gezeten. Twee jaar geleden werden we tweede. Dat hadden we toen echt niet verwacht, dus het was groot feest.” Buurtschap Achtmaal is een redelijk kleine buurtschap. Wellicht heeft dat ook invloed op de prestaties van de club. "Wij kunnen niet zo veel uit de kast halen als een groter buurtschap. We proberen het wel, maar je ziet dat vaak dezelfde buurten winnen. En alles moet goed samenhangen. Misschien is dat bij ons gewoon nog niet het geval geweest", zegt Lobke.

"We zijn er ook niet zo mee bezig om eerste te worden."

Gelukkig kunnen ze er zelf ook grapjes over maken. “Als er iets fout gaat zeggen we: ‘ach, dan maar tweede'. We steken er wel de draak mee. We zijn er ook gewoon niet zo mee bezig om eerste te worden. Daarnaast zeggen we ook altijd dat we stoppen als we ooit winnen, want je moet stoppen op het hoogtepunt.” Maar op de vraag of ze dan ook écht zouden stoppen, heeft Lobke een duidelijk antwoord: “Nee. We stoppen alleen op de boulevard.”

Er wordt hard gewerkt aan de wagen (foto: Omroep Brabant).

De maquette van het ontwerp van dit jaar staat inmiddels te pronken in de tent. Maar wordt dit ook de winnende wagen? “Nou, volgens de peilingen staan we op de zeventiende plaats”, zegt Lobke lachend. “Dus het is onwaarschijnlijk dat we gaan winnen. Maar, we winnen wel in de gezelligheid.” En daar is de rest van de buurtschap het wel mee eens. “Het is het belangrijkste om gewoon een leuke wagen te bouwen”, vindt Luuk. Hij is samen met zijn vriendin hard aan het werk om de wagen klaar te krijgen voor het corso. “Het zou mooi zijn, maar er zijn zoveel andere mooie wagens”, vult Famke aan. Winnen vinden ze dan ook niet zo belangrijk.

"Ik denk dat Zundert te klein is als Buurtschap Achtmaal ooit wint."