Dit is waarom je steeds vaker groepen ooievaars ziet in de Brabantse natuur

Heerst er een geboortegolf in Brabant? Op verschillende plekken duiken de laatste tijd grote groepen ooievaars op. Was het jaren terug nog bijzonder als je een ooievaar zag, nu zien we deze opvallende vogel veel vaker voorbij vliegen. Arda van der Lee, voorzitter van organisatie Stork, legt uit hoe dat komt.

Vaker dan we misschien wel denken, zegt Arda van der Lee. Zij is voorzitter van Stork, de organisatie die zich in Nederland inzet voor de ooievaar. "Het is heel normaal voor de tijd van het jaar dat je nu veel van deze groepen ziet. Vanaf eind augustus tot half september maken de ooievaars zich op om naar het zuiden te gaan."

Aarle-Rixtel, Nieuwkuijk, Bergen op Zoom. Groepen ooievaars zijn op dit moment op veel plekken in Brabant te zien. Het levert mooie fotomomenten op voor liefhebbers van deze bijzondere vogel. Want hoe vaak zie je nu een groep van tientallen ooievaars in het landschap staan?

In gebieden waar ooievaars leven, zijn ze het hele jaar te zien, zegt Van der Lee. De grote groepen ooievaars die nu in onze provincie zichtbaar zijn, zijn volgens haar jonkies en ouderen door elkaar. "Jongen die uit de eieren zijn gekomen, gaan nu van het nest af. Ze verzamelen zich in grote een groep en trekken dan naar Zuid-Spanje, Portugal en West-Afrika. De oudere vogels voegen zich ook bij hen, maar gaan enkele weken later op trek. Zij moeten eerst nog op krachten komen van het voeden van de jonkies."

Met uitsterven bedreigd

Eind jaren zestig dreigde de ooievaar in Nederland uit te sterven. Er waren nog maar zeventien ooievaarsparen. Het gebruik van pesticiden zorgde dat diertjes die bij ooievaars op het menu stonden, verdwenen. Voor Vogelbescherming Nederland was dat het sein om alles uit de kast te trekken om ervoor te zorgen de vogel voor ons land behouden bleef. De ooievaar werd een beschermde diersoort. Op veel plekken werden opvangcentra gemaakt en er werd een fokprogramma opgezet.

Volgens Stork zijn er nu zo'n 1800 broedparen, dus 3600 ooievaars in Nederland. "Het programma dat toen is opgezet is enorm succesvol. Jonge vogels komen na twee jaar terug naar de plek waar ze ongeveer uit het ei zijn gekomen. Je mag zeggen dat de ooievaar weer als een olievlek over Nederland is verspreid."

Brabant over het algemeen droog

Maar dat het in Brabant toch bijzonder blijft dat grote groepen ooievaars te zien zijn, daar is ooievaarkenner Van der Lee het mee eens. "Ooievaars zoeken vaak de natte gebieden op. Denk aan uiterwaarden en veenweilanden. Brabant is over het algemeen toch iets droger. Maar nu velden en weilanden deels geoogst zijn, is er daar voor hen op dit moment ook eten te halen zoals wormen en kevers."

Bang dat er uiteindelijk teveel ooievaars komen en voor overlast gaan zorgen, is Van der Lee niet. "De natuurlijke populatie zal zichzelf reguleren, net als bij andere diersoorten. Als er niet genoeg voedsel is, zullen er minder jongen komen en de ouderen zoeken dan een andere plek op." Daarnaast zijn er volgens Van der Lee veel plekken in Nederland waar nog voldoende ruimte is voor ooievaars om zich te vestigen.