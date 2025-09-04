Medewerker PI Vught aangevallen door gevangene tijdens therapiesessie

Een medewerker van de PI in Vught is eind augustus aangevallen door een gevangene tijdens een therapiesessie. De vrouw werd naar de grond gewerkt en bijna gewurgd. Door te schreeuwen wist de medewerker zich los te maken van de verdachte.

Gealarmeerde collega’s snelden naar hen toe en brachten de gevangene naar een isoleercel. Hij heeft een extra straf gekregen en wordt binnenkort overgeplaatst naar een andere gevangenis. De vrouw raakte lichtgewond bij de aanval. Er is aangifte gedaan en ze krijgt extra ondersteuning, laat de PI weten.