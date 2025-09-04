Medewerker PI Vught aangevallen door gevangene tijdens therapiesessie
Gealarmeerde collega’s snelden naar hen toe en brachten de gevangene naar een isoleercel. Hij heeft een extra straf gekregen en wordt binnenkort overgeplaatst naar een andere gevangenis.
De vrouw raakte lichtgewond bij de aanval. Er is aangifte gedaan en ze krijgt extra ondersteuning, laat de PI weten.
De aanval gebeurde in het psychiatrisch centrum van de gevangenis. Daar verblijven gevangenen met ernstige psychiatrische aandoeningen zoals psychotische stoornissen, verslavingsproblemen of persoonlijkheidsstoornissen.
Advocaat aangevallen
In februari werd ook advocaat Fred van Rossum in de PI in Vught aangevallen door zijn cliënt. In een consultatiekamer werd hij besprongen en mishandeld. "Het regende slagen op mijn hoofd, hij probeerde me te wurgen," vertelde hij destijds.
Van Rossum probeerde tijdens de aanval meerdere keren op de vaste noodknop te drukken, die bewakers waarschuwt bij noodsituaties. Pas na drie pogingen lukte dat. Hij pleitte daarna voor een draagbare knop, "zodat je er altijd bij kunt."
De PI zag daar weinig in. Volgens een woordvoerder kwamen zulke incidenten zelden voor en een draagbare knop zou geen oplossing zijn.