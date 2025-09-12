Aantal jeugdzorgaanbieders explosief toegenomen: 'Helpen we zo gezinnen?'

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg, is het aantal jeugdzorgaanbieders in Brabant gestegen van 237 naar 1092, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK). Daardoor hebben gemeenten minder zicht op alle aanbieders en op de kwaliteit van de zorg. Twee regio's in onze provincie gaan terug naar minder aanbieders.

Jolanda Mathijssen is bijzonder hoogleraar Zorg voor Jeugd aan de Tilburg University. Ze wist dat er een stijging was in het aantal aanbieders. "Maar dat die zo groot is, verbaasd me eerlijk gezegd een beetje." Een aantal jaar geleden deed een promovendus van Mathijssen promotieonderzoek naar jeugdzorgaanbieders. "We merkten dat het super versnipperd is. Als jij degene bent bij de gemeente die moet inschatten welke hulp het beste past bij een kind, dan moet je al die aanbieders wel goed in beeld hebben, maar dat is niet te doen." De gemeente kan volgens de bijzonder hoogleraar met dit aantal aanbieders nooit het overzicht bewaren. "Maar de gemeente moet wel betalen. Help je daarmee die gezinnen of houden we dan vooral die organisaties overeind?", vraagt ze zich hardop af. Sinds 2015 moeten gemeenten de jeugdzorg inkopen, een taak die ze hebben overgenomen van de Rijksoverheid. Gemeenten hebben zich hiervoor verenigd in zogenoemde jeugdhulpregio's, waarbinnen ze gezamenlijk jeugdzorg inkopen. Onze provincie telt vijf van deze regio's. En deze jeugdhulpregio's merken dat het aantal aanbieders flink is toegenomen: in de afgelopen tien jaar is het aanbod in Brabant verviervoudigd.

Flinke stijging Sinds 2015 steeg het aantal jeugdzorgaanbieders in Nederland van 1367 naar 8515, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK). Een jeugdzorgaanbieder kan een grote instelling zijn waar honderden jongeren worden geholpen, maar ook een gezinshuis of kinderpsycholoog. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft moeite met het toezicht op de meer dan 8000 aanbieders. Daardoor is het risico op fraude en mindere kwaliteit van jeugdzorgaanbieders groter. Volgens het CBS kreeg in 2023 1 op de 7 kinderen jeugdzorg. Tijdens de eeuwwisseling was dit 1 op de 27 kinderen. Het kabinet wil dit in 2028 terugbrengen naar 1 op de 10 kinderen. Jeugdhulpregio's proberen daarom de jeugdzorg anders in te richten.

Regio hart van Brabant

Ook voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die verantwoordelijk is voor het toezicht op álle jeugdzorgaanbieders, is het grote aantal aanbieders volgens Mathijssen niet te doen. "Zij kunnen lastig de kwaliteit van alle jeugdzorgaanbieders controleren en dat raakt uiteindelijk degenen waar het om gaat: de kinderen en gezinnen."