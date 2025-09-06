Monique verkoopt Oekraïense honing om haar vriend in oorlog te helpen

Monique Meulendijks uit Rosmalen verkoopt al een jaar Oekraïense honing in Brabant. Ze doet dat om het bijenbedrijf Honey Brothers UA van haar vriend Dmytro en zijn broers draaiende te houden, terwijl zij in het leger zitten. Inmiddels gingen al meer dan 1500 potten over de toonbank. “Ik wil dat hun bijenboerderij blijft bestaan, zodat ze na de oorlog weer verder kunnen en een toekomst hebben,” zegt ze.

De oorlog in Oekraïne was nog maar een half jaar bezig toen Monique contact kreeg met Dmytro Kushnir. “Ik werkte vroeger voor een Frans bedrijf met siropen en likeuren,” vertelt ze. “Die producten promootte ik in Nederland, Dmytro deed hetzelfde in Oekraïne. We hadden elkaar nog nooit gezien, maar volgden elkaar al op LinkedIn.” Toen het bedrijf waar ze beiden werkten een paar jaar geleden stopte, ging Dmytro aan de slag bij zijn broers Yuriy en Yevhen. Sinds 2016 runnen zij het bijenbedrijf Honey Brothers. “Ze hebben zelf zo’n 60 bijenvolken,” legt Monique uit. “Maar honing verkopen in Oekraïne is lastig, dus ze besloten ook andere imkers te helpen. Honey Brothers werd een soort paraplu voor alle imkers. Ze delen materialen en gaan naar markten om de honing te verkopen.”

De broers Kushnir verkopen hun honing voordat de oorlog in Oekraïne begon (foto: bijenfamilie.nl).

Monique is zelf ook dol op honing. “Op appeltaart, bij kaas of noten. Honing smaakt overal ter wereld anders, omdat de bloemen en planten verschillen. Ik neem overal een potje mee waar ik kom: van Frankrijk tot Duitsland.” Door die passie kwamen ze met elkaar in contact. “Uiteindelijk gingen we videobellen. Zo ontstond een echte vriendschap.”

“Het zijn mijn vrienden, dus ik help ze."

Maar de oorlog maakte alles anders. Monique zag dagelijks de verschrikkelijke beelden op tv en maakte zich zorgen. Maar nu voelde het persoonlijk: daar zaten haar vrienden middenin. De Rosmalense zag veel acties voor militaire hulp, kleding en levensmiddelen voor Oekraïne voorbijkomen en wilde ook helpen. Maar 'zomaar geld overmaken naar een hulporganisatie' wilde ze niet. “Je weet nooit precies waar het terechtkomt en wie je ermee helpt,” zegt ze. Totdat ze weer een LinkedIn-post van Dmytro zag. Vier ambulances die nodig zijn voor de oorlog werden aangekocht met de opbrengst van verkoop van hun Oekraïense honing in Frankrijk. “Toen dacht ik: als ik een potje koop, kan ik toch iets bijdragen. Zo help ik én met de oorlog, maar ook om hun bedrijf draaiende te houden.” Want op dat moment waren de broers Yuriy en Yevhen al opgeroepen voor het leger, terwijl Dmytro achterbleef om het bijenbedrijf Honey Brothers draaiende te houden.

Dmytro Kushnir heeft zich moeten aansluiten bij het leger in Oekraïne (foto: Instagram Dmytro).

In eerste instantie kocht Monique de honing alleen voor zichzelf. Maar toen ook Dmytro een paar maanden later het leger in moest, wilde ze meer doen. “Ik dacht: als ik hun honing hier in Nederland verkoop, kan ik de opbrengsten naar Oekraïne sturen,” vertelt ze. “Wij wonen hier veilig en goed, terwijl zij midden in de chaos zitten. Het zijn mijn vrienden, dus ik help ze.”

"Ik iets wil terugdoen voor de mensen die alles kwijt zijn."