Tweede optocht bloemencorso vertraagd door onwelwordingen

De tweede optocht van de Bloemencorso Zundert is vertraagd door onwelwordingen. Handhaving en EHBO zijn aanwezig en verzorgen de mensen die niet lekker zijn geworden. De tocht zou om half vijf van start gaan, maar dat werd kwart over vijf.

Handhaving Breda meldt op Instagram dat er twee mensen onwel zijn geworden. "Mevrouw was niet lekker geworden op het terras en was flauwgevallen." Twee EHBO'ers ter plaatse spreken over meer dan 20 onwelwordingen. "Het is een enorm drukke middag", zegt een van hen. "Mensen eten te weinig en worden onwel door de hitte."

De meeste mensen kunnen zelf bij een EHBO-post komen. Zeker een patiënt kon niet meer lopen. De ambulance moest over het parcours heen rijden.

De organisatie van de bloemencorso bevestigt dat er mensen onwel zijn geworden. Verder kan de organisatie nog niks zeggen.

Waterpunten langs parcours

Bij de bloemencorso zijn zondag bijna 50.000 bezoekers aanwezig. Met een temperatuur van 29 graden is het voor zowel de deelnemers als bezoekers een heel warme dag. Vanwege de hitte had de organisatie van tevoren al gezorgd voor waterpunten langs het parcours.

Daarnaast geeft de organisatie bezoekers het advies om op te letten met het drinken van alcohol en het nemen van medicijnen. Ook adviseert ze het publiek zich goed in te smeren en te zorgen voor luchtige, maar beschermende kleding en petjes of hoeden.