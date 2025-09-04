Kliniek wil uitbreiden en verhuizen, maar moet wachten op stroomaansluiting

ViaSana, een gespecialiseerde kliniek in Mill, wil verhuizen en op een nieuwe plek uitbreiden. De zorginstelling heeft voor de bouw van een nieuwe kliniek haar zinnen gezet op een stuk grond van zo'n twee hectare in Uden. Maar Enexis gooit roet in het eten: de netbeheerder kan op dit moment geen grote stoomaansluitingen bieden. "Heel pijnlijk voor ons, maar ook voor de gemeente", stelt oprichter van de kliniek Jos Althuizen.

Met inmiddels zo'n 14.000 nieuwe patiënten per jaar en 200 medewerkers is ViaSana in twintig jaar flink gegroeid. "Waar we nu zitten, zijn we toch een beetje uit ons jasje gegroeid", zegt Jos Althuizen. "We kunnen in het pand in Mill nog vooruit, maar als je naar de toekomt kijkt, dan gaan we tegen grenzen aanlopen", vult algemeen directeur Paul Kruijsen aan. "En dus zijn we zo'n jaar of vijf geleden gestart met de zoektocht naar een nieuwe locatie." De organisatie liet haar oog vallen op een stuk grond aan de Vluchtoordweg in Uden. Volgens haar een 'geweldige locatie'. "Midden in ons verzorgingsgebied, heel goed bereikbaar en heel mooi in het groen", sommen de beide heren de voordelen op. Wanneer de uitbreiding hier werkelijkheid zou worden dan zou de kliniek volgens hen behoorlijk kunnen groeien, met zo'n 25 procent geven ze aan.

Een ambitie die de gemeente Maashorst, waar Uden onder valt, wel ziet zitten. Maar netbeheerder Enexis gooit dus roet in het eten. Het probleem is dat de netbeheerder op dit moment nog geen grote stroomaansluitingen kan aanbieden. Een probleem waar meerdere bedrijven en nieuwbouwwijken tegenaan lopen. Het betekent voor ViaSana dat zij niet kan bouwen op de door haar zo gewenste locatie. "Pijnlijk voor ons, maar ook voor de gemeente. Het hangt als een zwaard van Damocles boven ons", stelt Althuizen.

"We zijn bezig om druk te zetten op Enexis, maar dat doet natuurlijk iedereen."

"Als het niet doorgaat, dan gaan we door in Mill", vult Kruijsen aan "Maar dan zijn hele grote uitbreidingen niet mogelijk. Dan gaan we tegen onze grenzen aanlopen. Maar ik hoop gewoon dat Uden toch gaat lukken."

Een impressie van de mogelijke nieuwbouw in Uden (foto: Sweco Architects).