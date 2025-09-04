Nikki (16) weer terecht, meisje voor het laatst gezien in Hintham

De vermiste Nikki (16) is vrijdagochtend weer gevonden. Dat meldt de politie. Het meisje uit Den Bosch was sinds maandagavond vermist vanuit het Bossche stadsdeel Hintham. Ze is rond halfzeven die avond vertrokken vanuit een woongroep waar jongeren begeleid wonen. Ze heeft geen geld of telefoon bij zich. De politie is dringend naar haar op zoek.

De politie in Den Bosch zegt al drie dagen volop met de vermissing bezig te zijn. De recherche spreekt over een 'urgente vermissing', vooral omdat Nikki geen pinpas en telefoon op zak heeft.

Nikki is maandagavond voor het laatst gezien rond tien voor halfacht op de Seringenstraat. Daarna is ze mogelijk vertrokken in de richting van de Grobbendoncklaan, meldt de politie.

De moeder van Nikki heeft via sociale media een oproep verspreid. "We maken ons erge zorgen door haar mentale gesteldheid en de manier waarop ze is vertrokken", schrijft ze. Mogelijk is Nikki na haar vertrek in een auto gestapt.

Wie meer weet over de vermissing of denkt Nikki gezien te hebben, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.