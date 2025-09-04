Navigatie overslaan

Vermiste Nikki (16) is weer terecht

Gisteren om 17:12 • Aangepast vandaag om 14:38
Archieffoto: ANP, bewerking door Omroep Brabant.
De vermiste Nikki (16) is vrijdagochtend weer gevonden. Dat meldt de politie. Het meisje uit Den Bosch was sinds maandagavond vermist vanuit het Bossche stadsdeel Hintham. Ze vertrok die avond rond half zeven vanuit een woongroep waar jongeren begeleid wonen. Ze had geen geld of telefoon bij zich.
De politie in Den Bosch was drie dagen volop met de vermissing. De moeder van Nikki verspreidde via sociale media een oproep. "We maken ons erge zorgen door haar mentale gesteldheid en de manier waarop ze is vertrokken", schreef ze.

