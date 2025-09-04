Advocaat blijvend getekend na wurgpoging in gevangenis

Het leven van advocaat Fred van Rossem uit Oss is voorgoed veranderd nadat hij in februari bijna werd gewurgd door een cliënt. Dat gebeurde in de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught. Donderdag werd bekend dat een therapeut van de PI vorige maand hetzelfde is overkomen. Na de aanval is bij Van Rossum een posttraumatische stressstoornis vastgesteld en is hij meer dan ooit op zijn hoede. "Het is een nieuw bewustzijn dat mensen zo onberekenbaar kunnen zijn", vertelt hij.

Het nieuws dat er een medewerker van de PI Vught tijdens een therapiesessie is mishandeld door een cliënt kwam donderdag hard binnen bij Van Rossem. De vrouw werd naar de grond gewerkt en bijna gewurgd. Door te schreeuwen wist de medewerker zich los te maken van de verdachte. Collega's wisten de gevangene naar een isoleercel te brengen. De vrouw had een mobiele alarmknop waar ze haar collega's mee kon waarschuwen, zoals alle medewerkers van de zwaarbewaakte gevangenis in Vught hebben. Dat bevestigt een woordvoerder van de PI donderdagmiddag. Van Rossem had in februari geen draagbare noodknop in zijn hand. Hij kreeg de vaste alarmknop op de muur pas na drie pogingen ingedrukt. De mishandeling staat nog altijd vers op zijn netvlies. Net als de therapeut van de PI werd de advocaat bijna gewurgd door zijn cliënt. "Hij besprong me als een roofdier. Het regende slagen op mijn hoofd, hij probeerde me te wurgen. Ik kon alleen maar aan die noodknop denken. Die was mijn leven. Ik moest bij die knop komen", vertelde Van Rossem destijds.

"Ik leef in een nieuwe werkelijkheid."

De advocaat heeft na de mishandeling overwogen om te stoppen met zijn werk. Toch is hij nog gewoon aan het werk, maar door de mishandeling is zijn werk voorgoed veranderd. .Donderdag toen hij het nieuws van het nieuwe incident hoorde, had hij net zijn laatste therapiesessie afgerond.

"Ik ben de scherpe randjes kwijt door de therapie, maar ik leef in een nieuwe werkelijkheid. Net als mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad, heb ik ook iets meegemaakt wat mijn leven heeft veranderd", vertelt hij. Zo is de advocaat extra op zijn hoede als hij bij cliënten thuis komt en besluit hij soms om ergens anders af te spreken. "Het is een nieuw bewustzijn dat mensen zo onberekenbaar zijn. Er gingen destijds vooraf geen alarmbellen rinkelen, omdat ik de cliënt al vaker had gezien. Maar je kent mensen niet goed dus er kan ineens een woede ontsteken", vertelt hij. Ook op het politiebureau waar hij soms cliënten ontmoet die net zijn aangehouden, is hij meer op zijn hoede dan voor de mishandeling. "Deze cliënten komen vers van de straat, waardoor de emotie hoog zit en ze soms nog onder invloed zijn", vertelt hij. Toen hij onlangs op het politiebureau was, zat de kamer waar hij cliënten ontvangt vol. Een agent zei dat hij ook met de cliënt in de cel in gesprek kon gaan. "Maar daar zit geen alarmknop dus ik heb gewacht tot de ruimte vrij was", zegt Van Rossem.

"Ik voel me meer geremd in mijn werk."