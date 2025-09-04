Advocaat blijvend getekend na wurgpoging in gevangenis
Het nieuws dat er een medewerker van de PI Vught tijdens een therapiesessie is mishandeld door een cliënt kwam donderdag hard binnen bij Van Rossem. De vrouw werd naar de grond gewerkt en bijna gewurgd. Door te schreeuwen wist de medewerker zich los te maken van de verdachte. Collega's wisten de gevangene naar een isoleercel te brengen.
De vrouw had een mobiele alarmknop waar ze haar collega's mee kon waarschuwen, zoals alle medewerkers van de zwaarbewaakte gevangenis in Vught hebben. Dat bevestigt een woordvoerder van de PI donderdagmiddag.
Van Rossem had in februari geen draagbare noodknop in zijn hand. Hij kreeg de vaste alarmknop op de muur pas na drie pogingen ingedrukt. De mishandeling staat nog altijd vers op zijn netvlies. Net als de therapeut van de PI werd de advocaat bijna gewurgd door zijn cliënt. "Hij besprong me als een roofdier. Het regende slagen op mijn hoofd, hij probeerde me te wurgen. Ik kon alleen maar aan die noodknop denken. Die was mijn leven. Ik moest bij die knop komen", vertelde Van Rossem destijds.
"Ik leef in een nieuwe werkelijkheid."
De advocaat heeft na de mishandeling overwogen om te stoppen met zijn werk. Toch is hij nog gewoon aan het werk, maar door de mishandeling is zijn werk voorgoed veranderd. .Donderdag toen hij het nieuws van het nieuwe incident hoorde, had hij net zijn laatste therapiesessie afgerond.
"Ik ben de scherpe randjes kwijt door de therapie, maar ik leef in een nieuwe werkelijkheid. Net als mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad, heb ik ook iets meegemaakt wat mijn leven heeft veranderd", vertelt hij.
Zo is de advocaat extra op zijn hoede als hij bij cliënten thuis komt en besluit hij soms om ergens anders af te spreken. "Het is een nieuw bewustzijn dat mensen zo onberekenbaar zijn. Er gingen destijds vooraf geen alarmbellen rinkelen, omdat ik de cliënt al vaker had gezien. Maar je kent mensen niet goed dus er kan ineens een woede ontsteken", vertelt hij.
Ook op het politiebureau waar hij soms cliënten ontmoet die net zijn aangehouden, is hij meer op zijn hoede dan voor de mishandeling. "Deze cliënten komen vers van de straat, waardoor de emotie hoog zit en ze soms nog onder invloed zijn", vertelt hij.
Toen hij onlangs op het politiebureau was, zat de kamer waar hij cliënten ontvangt vol. Een agent zei dat hij ook met de cliënt in de cel in gesprek kon gaan. "Maar daar zit geen alarmknop dus ik heb gewacht tot de ruimte vrij was", zegt Van Rossem.
"Ik voel me meer geremd in mijn werk."
Het zijn gedachtes waar de advocaat sinds die ene dag in februari meer bij stilstaat. "Ik voel me meer geremd in mijn werk sinds de mishandeling", zegt hij. Van Rossem deed na het incident een oproep bij de PI Vught om advocaten een mobiele alarmknop te geven die ze altijd bij de hand hebben en makkelijk in te drukken is.
De gevangenis zag daar destijds geen oplossing in, omdat dit soort aanvallen volgens hen weinig voorkomen en een draagbare noodknop makkelijk kan worden afgepakt. Ook na de mishandeling van de therapeut ziet de PI geen reden om een draagbare noodknop aan advocaten te geven.
"De mishandeling van de medewerker en van de advocaat zijn twee hele verschillende incidenten. Bezoekers worden in een bezoekersomgeving ontvangen waarbij er medewerkers in de buurt zijn die kunnen ingrijpen", stelt de woordvoerder.
Van Rossem vindt het teleurstellend dat de noodknop er in Vught niet komt. "Ik was laatst in een vrouwengevangenis in Limburg en daar kreeg ik een noodknop in mijn hand. In de zwaarst beveiligde gevangenis van ons land kan dat kennelijk niet", zegt hij.