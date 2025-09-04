Sekswagen bij corso en mishandeling in PI Vught: dit gebeurde er vandaag

Van een opvallende sekswagen die voor veel commotie zorgde bij het corso van Zundert tot een omgevallen boom die voor veel overlast op het spoor zorgde. Dit zijn de vijf verhalen die je op donderdag gelezen moet hebben.

Een opvallende sekswagen uit 2014 heeft het corso van Zundert landelijk in het nieuws gebracht. De ontwerpers Erwin Braspenning en Jos van Aert wilden met hun 19 meter lange creatie van twee intieme mensen het randje opzoeken. Hoewel de wagen vooraf veel commotie veroorzaakte, viel het tijdens het corso zelf mee. De wagen eindigde op de 15e plaats. Hier lees je het hele verhaal.

Na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude nemen veel Brabantse gemeenten maatregelen om de veiligheid op straat te verbeteren. Uit een rondgang langs 33 gemeenten blijkt dat de focus vooral ligt op camera's en verlichting. Opvallend is dat voorlichting en de rol van mannen nauwelijks worden genoemd. Sommige gemeenten doen helemaal niets omdat ze zichzelf als veilig beschouwen. Lees hier meer over het onderzoek.

Een medewerker van de PI in Vught is eind augustus lichtgewond geraakt toen ze aangevallen werd door een gevangene tijdens een therapiesessie. De vrouw werd naar de grond gewerkt en bijna gewurgd. Door te schreeuwen wist ze zich los te maken van de verdachte. Gealarmeerde collega's wisten de man naar de isoleercel te brengen. Hij heeft een extra straf gekregen en wordt binnenkort overgeplaatst naar een andere gevangenis. Lees hier meer over de mishandeling.

Een omgevallen boom bij Vught heeft voor grote overlast op het spoor gezorgd. Door onduidelijkheid over het eigenaarschap is de boom waarschijnlijk nooit gecontroleerd op veiligheid. De gemeente erkent dat de boom op hun grond stond, maar had geen beheergegevens beschikbaar. ProRail heeft de schade aan de bovenleiding sneller dan verwacht kunnen herstellen waardoor de treinen tussen Den Bosch en Tilburg weer rijden. Hier lees je het volledige verhaal.

Cathalijne Dortmans is benoemd tot ambassadeur voor Q-koortspatiënten door het ministerie van Volksgezondheid. Ze moet opkomen voor de duizenden Brabanders die nog steeds lijden onder de gevolgen van de Q-koortsepidemie uit 2007-2010. De Nationale ombudsman vergelijkt de situatie met het toeslagenschandaal. Er zijn nog steeds geen excuses gekomen van de overheid en een speciale kliniek in Brabant ontbreekt. Check het verhaal hier.