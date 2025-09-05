Twee zwaargewonden bij crash, auto vat vlam

Twee mensen zijn donderdagavond zwaargewond geraakt nadat de auto waarin zij zaten op een boom botste naast de straat Transvaal in Sleeuwijk. De auto vatte na de botsing vlam.

Het ging mis rond halftwaalf, toen de bestuurder van de auto in een bocht rechtdoor reed. Een buurtbewoner slaagde erin het vuur te blussen.

Traumaheli

Hulpdiensten kwamen massaal naar de Transvaal om zich om de slachtoffers te bekommeren. Onder meer een traumaheli werd ingezet. Een van de twee inzittenden zat bekneld in de auto en moest door de brandweer bevrijd worden. Niet veel over van auto

De slachtoffers zijn met spoed naar twee verschillende ziekenhuizen gebracht. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto, waar niet veel van over was, af te voeren. De politie onderzoekt hoe het mis kon gaan op de Transvaal.

De politie doet ongeluk na het ongeluk in Sleeuwijk (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).