Navigatie overslaan

Twee zwaargewonden bij crash, auto vat vlam

Vandaag om 05:43
Van de auto bleek na de crash in Sleeuwijk weinig over (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Van de auto bleek na de crash in Sleeuwijk weinig over (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
nl
Twee mensen zijn donderdagavond zwaargewond geraakt nadat de auto waarin zij zaten op een boom botste naast de straat Transvaal in Sleeuwijk. De auto vatte na de botsing vlam.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Het ging mis rond halftwaalf, toen de bestuurder van de auto in een bocht rechtdoor reed. Een buurtbewoner slaagde erin het vuur te blussen.

Traumaheli
Hulpdiensten kwamen massaal naar de Transvaal om zich om de slachtoffers te bekommeren. Onder meer een traumaheli werd ingezet.

Een van de twee inzittenden zat bekneld in de auto en moest door de brandweer bevrijd worden.

Niet veel over van auto
De slachtoffers zijn met spoed naar twee verschillende ziekenhuizen gebracht.

Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto, waar niet veel van over was, af te voeren. De politie onderzoekt hoe het mis kon gaan op de Transvaal.

De politie doet ongeluk na het ongeluk in Sleeuwijk (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
De politie doet ongeluk na het ongeluk in Sleeuwijk (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Meerdere hulpdiensten kwamen naar Sleeuwijk, onder meer een traumaheli (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Meerdere hulpdiensten kwamen naar Sleeuwijk, onder meer een traumaheli (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!