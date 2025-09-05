Werkzaamheden aan de Merwedebrug, houd rekening met vertraging

Verkeer op de A27 tussen de knooppunten Hooipolder en Avelingen moet van vrijdagavond negen uur tot zaterdagochtend acht uur rekening houden met werkzaamheden aan de Merwedebrug. De brug richting Utrecht is dan volledig dicht.

Beide richtingen dicht Ook van maandagavond tien uur tot dinsdagochtend vijf uur vinden werkzaamheden plaats aan de Merwedebrug. Dan is de brug in beide richtingen gesloten. Zowel richting Utrecht als richting Breda.

Verkeer vanuit het zuiden richting Gorinchem en Utrecht wordt dan omgeleid via de snelwegen A59 en de A2 of A16.

De afslagen Avelingen, Werkendam (23), Nieuwendijk (22) en Hank (21) zijn wel bereikbaar vanaf de A59. Het doorgaande auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A2 en A16.

Testwerkzaamheden

Tijdens de eerste nacht, van vrijdagavond op zaterdag, wordt een voegovergang van de brug gerepareerd. Tijdens de tweede nacht, van maandag op dinsdag, wordt getest of alle technische installaties van de brug nog goed functioneren.

Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van vijftien tot dertig minuten. Fietsers en voetgangers worden in groepen doorgelaten en moeten rekening houden met een extra reistijd tot dertig minuten.

Scheepvaart

De scheepvaart moet er rekening mee houden dat de brug niet wordt bediend tijdens de werkzaamheden. De scheepvaart heeft hierover een bericht ontvangen.