Navigatie overslaan

Werkzaamheden aan de Merwedebrug, houd rekening met vertraging

Vandaag om 09:48
De Merwedebrug (foto: ANP).
De Merwedebrug (foto: ANP).
nl
Verkeer op de A27 tussen de knooppunten Hooipolder en Avelingen moet van vrijdagavond negen uur tot zaterdagochtend acht uur rekening houden met werkzaamheden aan de Merwedebrug. De brug richting Utrecht is dan volledig dicht.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Verkeer vanuit het zuiden richting Gorinchem en Utrecht wordt dan omgeleid via de snelwegen A59 en de A2 of A16.

Beide richtingen dicht
Ook van maandagavond tien uur tot dinsdagochtend vijf uur vinden werkzaamheden plaats aan de Merwedebrug. Dan is de brug in beide richtingen gesloten. Zowel richting Utrecht als richting Breda.

De afslagen Avelingen, Werkendam (23), Nieuwendijk (22) en Hank (21) zijn wel bereikbaar vanaf de A59. Het doorgaande auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A2 en A16.

Testwerkzaamheden
Tijdens de eerste nacht, van vrijdagavond op zaterdag, wordt een voegovergang van de brug gerepareerd. Tijdens de tweede nacht, van maandag op dinsdag, wordt getest of alle technische installaties van de brug nog goed functioneren.

Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van vijftien tot dertig minuten. Fietsers en voetgangers worden in groepen doorgelaten en moeten rekening houden met een extra reistijd tot dertig minuten.

Scheepvaart
De scheepvaart moet er rekening mee houden dat de brug niet wordt bediend tijdens de werkzaamheden. De scheepvaart heeft hierover een bericht ontvangen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!