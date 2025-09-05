Vrouw (18) rijdt fietser dood: 'Ik had hem helemaal niet gezien'

Een 64-jarige man uit Deurne werd op een zondagochtend plotseling van achteren aangereden door een auto. De man belandde op de voorruit en raakte zwaargewond. Later op de dag overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een 18-jarige vrouw uit Deurne zat achter het stuur in de auto van haar vader. "Ik heb hem helemaal niet gezien."

Ze haalde rond kwart voor twaalf ’s morgens een fietser in met een normale snelheid, vertelde ze. Daarna stuurde ze weer naar rechts en reed de 64-jarige man recht van achteren aan. De vrouw was helemaal in de war. "Ik dacht dat er een boom op mijn auto was gevallen", verklaarde ze in de rechtbank. "Maar toen ik uitstapte, zag ik een man op de grond liggen. Ik had hem helemaal niet gezien."

Het ongeluk gebeurde op 25 juni 2023 op de Griendsveenseweg in het buitengebied van Deurne. Nu, twee jaar later, zit de vrouw nerveus voor de drie rechters in de rechtbank in Den Bosch. Natuurlijk was het niet haar bedoeling om iemand aan te rijden, laat staan dood te rijden.

Toen de traumaheli landde, begreep de vrouw wel dat het goed mis was. ’s Avonds kwam het bericht dat de 64-jarige man in het ziekenhuis in Nijmegen was overleden.

De jonge vrouw, die inmiddels 20 is, kon er in de rechtbank niet over uit dat ze iemand heeft doodgereden. Ze was nerveus en regelmatig emotioneel. In de afgelopen jaren heeft ze veel slapeloze nachten gehad van het ongeluk en ze merkt dat mensen in haar omgeving haar dit ongeluk kwalijk nemen.

De officier van justitie zag ook wel dat de vrouw dit ongeluk niet met opzet had veroorzaakt, maar vond wel dat zij de fietser had móeten zien. Er was niks geks aan de hand op de Griendtsveenseweg die ochtend en de fietser fietste keurig op de fietsstrook, zo’n 50 meter voor de fietser die ze kort daarvoor inhaalde.

Nog alcohol in bloed

Dat de vrouw hem toch niet gezien heeft, ondanks dat hij recht voor haar reed, kon de officier wel verklaren. Ze bleek die ochtend nog steeds flink wat alcohol in haar bloed te hebben: 330 ugl, waar een beginnend bestuurder maar 88 ugl in het bloed mag hebben. "Vier keer te veel en dat maakt je minder alert, ook de volgende ochtend", legde de officier uit.

De vrouw vertelde dat ze daar helemaal niet aan gedacht heeft. Volgens haar had ze ’s nachts twee gin tonic op en was ze om vijf uur naar bed gegaan. Maar volgens de officier van justitie klopt er iets niet in haar verhaal. "Of ze is pas veel later gaan slapen of het waren wel heel grote glazen gin", zo redeneerde hij. "Als je ’s middags om twee uur bij de alcoholcontrole nog zoveel alcohol in je bloed hebt, dan heb je flink wat gedronken."

Hij kon daarom ook niet om een straf én invordering van het rijbewijs heen bij zo’n ernstig ongeluk. Hij eiste een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

Rijbewijs nodig

Volgens de advocaat kan zij echter niet zonder rijbewijs. Om van haar huis in het buitengebied van Deurne naar haar werk in de horeca in Asten te gaan heeft ze een rijbewijs nodig. Daarom vroeg haar advocaat om de rijontzegging voorwaardelijk op te leggen. Tegen de geëiste taakstraf van 240 uur had de advocaat geen bezwaar.

De jonge vrouw wil graag in gesprek met de familie van de overleden fietser. Tot nog toe is dat er nog niet van gekomen. De rechtbank doet op 19 september uitspraak in deze zaak.