Hans Teeuwen terug in het theater met nieuwe show: 'Beste tot nu toe'

Hans Teeuwen keert terug in de theaters met een nieuwe solovoorstelling. Dat heeft donderdag in een bericht op Instagram bekendgemaakt. De cabaretier uit Budel begint volgende week met de try-outs van zijn voorstelling, die de naam 'De laffe verlosser' heeft.

Met de show gaat Teeuwen naar theaters in Nederland en België. Hij treedt ook op in het Parktheater in Eindhoven en het Chassé Theater in Breda.

"Dit is het beste wat ik tot nu toe gemaakt heb, dat beloof ik met de hand op mijn hart", zegt Teeuwen in een video waarin hij de voorstelling aankondigt. "Dit is precies wat de wereld nodig heeft. Een vrolijke show vol wijsheid en nuttige tips voor mensen die volledig zijn vastgelopen door negatieve denk- en eetpatronen. Een wedergeboorte zonder uitscheuring. Een wake-up call zonder dat je per se je bed uit hoeft. Allemaal mogelijk gemaakt door de laffe verlosser!"

'Nou lekker dan'

Teeuwen stond voor het laatst met een solovoorstelling op de planken in 2022 met zijn show 'Nou lekker dan'. Hij werd een van de populairste Nederlandse cabaretiers toen hij in 1994 debuteerde met zijn solovoorstelling 'Hard en Zielig'. Daarna volgden onder meer de shows 'Met een Breierdeck', en 'Trui'.

Teeuwen begint volgende week met try-outs van zijn voorstelling. Op 3 februari staat hij in het Parktheater in Eindhoven en op 29 en 30 april in het Chassé Theater in Breda. De kaartverkoop start vrijdag.