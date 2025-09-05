Vrouw in paniek de straat op na verkrachting met carnaval: 30 maanden cel

De 33-jarige Youssouf D. moet dertig maanden de cel in voor de verkrachting van een jonge vrouw in Eindhoven met carnaval in 2023. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag geoordeeld. Ook moet hij de getraumatiseerde vrouw een schadevergoeding betalen van ruim 10.000 euro.

De twee waren de avond ervoor allebei in de stad tijdens carnaval en ontmoetten elkaar rond middernacht in het centrum van Eindhoven. Tegen de ochtend ging de vrouw uit Helmond met Youssouf mee, omdat ze haar sleutels kwijt was en door haar lege telefoon haar ouders niet kon bereiken.

De jonge vrouw belde die carnavalszaterdag ‘s morgens vroeg op blote voeten aan bij huizen in de buurt van de Offenbachlaan in Eindhoven. Ze riep in paniek dat ze net verkracht was en zocht een veilig heenkomen. De politie kwam naar het huis en arresteerde de toen 33-jarige Youssouf D..

In paniek de straat op

Bij hem zou ze haar telefoon opladen, maar eenmaal bij de man thuis in zijn flat aan de Offenbachlaan werd de vrouw misbruikt. Nog geen kwartier later stond de vrouw te bonzen op de deuren in de buurt, op blote voeten, zonder ondergoed en duidelijk in paniek.

Youssouf D., die in 2011 vanuit Guinee naar Nederland kwam en in Venlo een zwangere vriendin had, kreeg tijdens de zitting, twee weken geleden, alle ruimte om via een tolk alles te weerleggen. Nee, zij was begonnen met de seks en ja, hij had haar gered van twee vervelende mannen in de stad en meer verhalen die zijn onschuld moeten aantonen.

Maar de rechtbank gaat daar niet in mee. Op camerabeelden uit de stad is niets te zien van vervelende mannen die de vrouw lastigvielen, integendeel. Op camerabeelden is wel duidelijk te zien dat de vrouw in paniek ’s morgens vroeg op blote voeten hulp zoekt in de buurt. En ook had de vrouw blauwe plekken op haar been.

Carnaval werd een hel

De vrouw was in totaal amper een kwartier binnen bij Youssouf, die met huisgenoten in de flat woonde. Volgens haar had ze genoeg signalen gegeven dat ze geen seks wilde, maar dwong hij haar tot seks. Op een gegeven moment gaf de vrouw haar verzet op en werd ze verkracht.

De vrouw vertelde in de rechtszaal snikkend hoe een leuke carnaval tot een hel werd. Ze had nog nooit zo’n angst gevoeld, vertelde ze en tot de dag van vandaag heeft ze last van wat er is gebeurd. Fysiek heeft ze niets overgehouden aan de verkrachting, maar mentaal des te meer.