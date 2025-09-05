Tiësto draagt onbekend NAC-shirt tijdens optreden: gaat het om nieuw tenue?

Heeft Tiësto het derde shirt van NAC verklapt? De Bredase dj trad op in München en droeg een shirt dat zomaar het langverwachte uitshirt van de Bredase voetbalclub voor dit seizoen kan zijn.

Officieel presenteert de club het derde shirt van dit seizoen begin oktober, waarschijnlijk bij de thuiswedstrijd op 3 oktober tegen FC Groningen. Maar Bredanaar Tiësto, die eigenlijk Tijs Michiel Verwest heet, kan in Duitsland zomaar een voorproefje hebben gegeven van het volledig zwarte shirt.

Op een filmpje op Instagram van Tiësto is hij te zien in het zwarte shirt, met op de voorkant duidelijk het logo van NAC en shirtsponsor Nike en op de achterkant de naam van de sponsor die ook op het traditionele geel/zwarte shirt staat.

Muziekthema

Dat het nieuwe shirt een link heeft met een van de bekendste dj's van de wereld is niet zo verwonderlijk. Alle drie de shirts waarin NAC dit seizoen speelt, hebben een thema met muziek.

In het thuisshirt is in de diagonale, zwarte baan de tekst van het clublied 'Hé, hé, hé, hup NAC' van componist Gaby Dirne en zanger Albert Brosens verwerkt. Het shirt is een ode aan Breda als jazztown.

Het derde tenue van de eredivisionist is nagenoeg volledig paars. Dat shirt is een ode aan het lied 'De Paarse Heide', sinds 1991 officieel het stadslied van de stad Breda.