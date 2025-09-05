Van kantoor tot skybar: dit gebeurt er met de watertorens van Brabant

De watertoren: ooit onmisbaar voor onze drinkwatervoorziening, tegenwoordig vooral een herkenningspunt in de skyline van veel Brabantse steden en dorpen. In Eindhoven kregen de iconische waterbollen deze zomer zelfs de status van rijksmonument. Maar hoe zit dit voor de rest van de watertorens in Brabant?

Waterbollen - Eindhoven

Aan de Antoon Coolenlaan staan de Eindhovense waterbollen. Anders dan de meeste watertorens, werken deze bollen nog steeds. Brabant Water gebruikt ze om druk in het netwerk te houden. Juist daarom én door het bijzondere ontwerp kregen ze dit jaar de status van rijksmonument. Hier zie je dus een zeldzame combinatie: een toren die nog functioneert én beschermd is.

De waterbollen in Eindhoven (foto: Omroep Brabant).

Veerse toren - Raamsdonksveer

De Veerse Toren in Raamsdonksveer wordt helemaal verbouwd tot hotel. Het rijksmonument krijgt een skybar en vergaderruimtes, en wordt het middelpunt van een nieuw hotel bij knooppunt Hooipolder. Slopen was geen optie: te waardevol, te beeldbepalend. Straks kunnen bezoekers slapen in een toren waar ooit liters water in opgeslagen lagen.

De Veerse toren in Raamsdonksveer (foto: ANP).

De Watertoren - Roosendaal

In Roosendaal is de watertoren uit 1916 een culinair trefpunt geworden. Geen drinkwater meer in de tank, maar tafels en stoelen voor gasten. Het restaurant in de toren laat zien hoe industrieel erfgoed een tweede leven kan krijgen. Voor veel bezoekers is het vooral een bijzondere ervaring: dineren in een monument waar ooit de hele stad van afhankelijk was.

De watertoren in Roosendaal (bron: Pixabay).

Watertoren aan de Bredaseweg - Tilburg

Tilburgs toren aan de Bredaseweg is in 2016 afgekoppeld van het waternet. De druk wordt nu geregeld door een modern pompstation. De toren zelf staat er nog, maar heeft geen functie meer behalve als herkenningspunt en industrieel monument.

Watertoren aan de Bredaseweg (bron: ANP).

Watertoren van Waalwijk - Waalwijk

De Waalwijkse watertoren levert geen druppel water meer, maar is wél van nut. Het bouwwerk wordt gebruikt om zendmasten te dragen. Hoog, stevig en midden in de stad: perfect voor antennes. Zo blijft de toren toch deel uitmaken van het dagelijks leven, al is het onzichtbaar voor de meeste mensen.

Watertoren van Waalwijk (bron: Wolluk, Jan van Hoof)