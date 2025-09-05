'Wie weet nemen aliens me mee': Johan Vlemmix koopt Corso-ufo
Met man en macht worden er dahlia’s getikt in de bouwloods van buurtschap Laer-Akkermolen, om op tijd klaar te zijn voor het Corso in Zundert. Bovenop hun wagen prijkt een ufo. Die zweeft zondag over de bovenkant van de wagen, legt ontwerper Steven van Erck uit. "Door middel van zijn trekstralen, zijn beams, laat ‘ie onderdelen van onze wagen zweven." Zo vliegt een grazende koe van bloemen zondag de lucht in.
Normaal wordt de wagen op de dinsdag na het Corso, ook wel gehaktdag genoemd, traditiegetrouw uit elkaar gehaald. Maar de ufo krijgt een tweede leven, dankzij Johan. "Dat dit jaar een onderdeel van ons in de voormalige sterrenwacht in Hoeven komt te staan, daar zijn we heel blij mee", zegt Steven. Daar heeft Johan zijn eigen ufo-museum.
Het is overigens niet de eerste keer dat een wagen van het Corso een tweede leven krijgt. Vorig jaar kreeg de stalen constructie van buurtschap Poteind, die een wagen vol kleurrijke bloemen in een metershoge goudkleurige serre bouwde, een plek in een herdenkingsbos in Klein-Zundert.
De ufo van buurtschap Laer-Akkermolen moet een plaatsje krijgen op een paal, voor de entree van Johans ufo-museum. "Die bloemengeur trekt natuurlijk aliens aan", denkt hij. "Als ze een hele grote vliegende schotel boven mijn pand zien vliegen, denken ze: 'Daar moeten we zijn!' Ik ga erin liggen en wie weet nemen ze me mee. Wat is er nou mooier om een keer mee te vliegen in een echte vliegende schotel?”