'Wie weet nemen aliens me mee': Johan Vlemmix koopt Corso-ufo

“Shit, wat een ding!” Vol enthousiasme gluurt Johan Vlemmix door een zeil in de bouwloods van buurtschap Laer-Akkermolen uit Zundert. Daarachter staat het kopstuk van ‘Visitors’, zoals hun Corso-wagen heet. De ufo die bovenop komt, krijgt na het Corso een plek bij Johans ufo-museum in Hoeven. Hij hoopt op een buitenaardse trip.

Met man en macht worden er dahlia’s getikt in de bouwloods van buurtschap Laer-Akkermolen, om op tijd klaar te zijn voor het Corso in Zundert. Bovenop hun wagen prijkt een ufo. Die zweeft zondag over de bovenkant van de wagen, legt ontwerper Steven van Erck uit. "Door middel van zijn trekstralen, zijn beams, laat ‘ie onderdelen van onze wagen zweven." Zo vliegt een grazende koe van bloemen zondag de lucht in.

Normaal wordt de wagen op de dinsdag na het Corso, ook wel gehaktdag genoemd, traditiegetrouw uit elkaar gehaald. Maar de ufo krijgt een tweede leven, dankzij Johan. "Dat dit jaar een onderdeel van ons in de voormalige sterrenwacht in Hoeven komt te staan, daar zijn we heel blij mee", zegt Steven. Daar heeft Johan zijn eigen ufo-museum.

Het is overigens niet de eerste keer dat een wagen van het Corso een tweede leven krijgt. Vorig jaar kreeg de stalen constructie van buurtschap Poteind, die een wagen vol kleurrijke bloemen in een metershoge goudkleurige serre bouwde, een plek in een herdenkingsbos in Klein-Zundert.