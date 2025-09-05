Dit is waarom tv-reclames vol met Brabanders zitten

Acteur Frank Lammers uit Mierlo als goedlachse huisvader in de Jumbo-reclame, tonprater Boy Jansen uit Budel als swingende bakker in de Lidl-commercial en komiek Leo Alkemade als vakantieganger in de Prijsvrij-reclame. Mediakenner Thom Goderie weet meer over de succesformule achter Brabanders op tv. "Wij hebben aanleg voor pracht en praal", zegt hij overtuigend.

Er zijn al genoeg Brabanders op tv, maar er komt een nieuwe aanwinst uit onze provincie bij. Acteur Jeroen van Koningsbrugge uit Den Bosch is sinds deze week het nieuwe gezicht van Albert Heijn, zo maakte de supermarkt bekend in een nieuwe reclamespot. Als verslaggever van Shownieuws en maker van de serie 'Alles voor de Show' bevindt Thom Goderie uit Roosendaal zich dagelijks in het showbizz- en televisiewereldje. De mediakenner is een van de vele Brabanders die in Hilversum rondwandelt en daar is volgens hem een logische verklaring voor.

"We hebben aanleg voor pracht en praal."

"Onze provincie heeft natuurlijk een Rooms-katholiek verleden. We hebben aanleg voor pracht en praal. Als je naar een pastoor in een kerk kijkt, is het toch ook een grote show", lacht hij. Thom ziet deze kwaliteiten terug bij veel collega's in het wereldje. "Albert Verlinde is een echte vakman, maar toch ook een soort pastoor als hij aan het woord is."

Toch lijken de Brabanders specifiek in tv-reclames uit te blinken. Onlangs nog schitterde Corry Konings uit Tilburg in de reclame van de blauwe supermarkt met een nummer dat een hit was op TikTok.

Dat er zoveel Brabo's in reclames te zien zijn, heeft volgens Thom te maken met de reputatie die we hebben in de rest van het land. "Wij roepen het carnavaleske, royale en bourgondische gevoel op bij de consument. We gebruiken de Brabantse gezelligheid niet voor niks als geuzennaam. Merken maken daar heel slim gebruik van, want het verkoopt", legt hij uit. Bij een reclame wordt er volgens Thom wel opgelet dat het een breed publiek aanspreekt. Het Brabantse accent ondertitelen, zoals dat bij Frank Lammers in de Netflix-serie Undercover gebeurt, zal je in een reclamespotje niet snel zien. "Het accent en de zachte tongval komen subtiel terug voor de juiste sfeer, maar je merkt wel een verschil met een film of serie."

Voor de bekende Brabanders is het in ieder geval rendabel om het gezicht van een merk te zijn, want ze verdienen er een behoorlijk zakcentje mee, weet Thom. "Frank Lammers en Jeroen van Koningsbrugge zullen de schaapjes al goed op het droge hebben, maar ze verdienen hier zeker goed mee." Daarnaast worden er vaak afspraken gemaakt in een contract tussen de BN'er en het merk. "Zo heb ik ooit gehoord dat Frank Lammers absoluut geen boodschappen mag doen bij een andere winkel dan de Jumbo", weet Thom. Bang om altijd bekend te staan als 'de man uit die reclame' hoeven de Brabantse sterren volgens de mediakenner niet te zijn. "Ze hebben inmiddels zo'n status opgebouwd en zijn echte grootheden. Dan kan een rol in een reclame prima naast een rol in een film of serie bestaan."