Aziatische hoornaar in de buurt, deskundige maant tot nuchterheid

De Aziatische hoornaar rukt steeds meer op en dat zorgt voor onrust. Woensdag nog werd er een nest gevonden boven een speeltuin in Empel. Imkers slaan alarm omdat hun bijen aangevallen worden. De provincie is verantwoordelijk voor het opruimen van de nesten en zij worden overspoeld met meldingen. Is alle 'paniek' terecht of moeten we maar leren leven met de Aziatische hoornaar?

Volgens deskundige Theo Zeegers, onderzoeker bij het Kenniscentrum Insecten, is er eerder sprake van maatschappelijke paniek dan van een ecologische ramp. Zijn boodschap is nuchter en geruststellend: “We gaan de Aziatische hoornaar niet tegenhouden en dat hoeft eigenlijk ook niet.” Een voorspelde ‘ramp’

De snelle toename van nesten zorgt voor veel onrust, maar volgens Zeegers verloopt alles precies zoals voorspeld. “Elk jaar worden er meer nesten gevonden, totdat er een verzadigingspunt komt. Dat zagen we in Frankrijk en Vlaanderen ook. Uiteindelijk zit een gebied vol en stopt de groei vanzelf.” Volgens hem moeten we proberen er iets nuchterder tegenover te staan. In Zeeland en Limburg is de provincie gestopt met actief opsporen en bestrijden van nesten en daar lijken inmiddels de eerste tekenen zichtbaar dat de populatie zijn plafond bereikt. "Dat zou Brabant ook moeten doen." Geen reden voor paniek

Hoewel hij liever had gehad dat de exoot niet in Nederland was voorgekomen, benadrukt Zeegers dat paniek om de wesp en zorgen voor de biodiversiteit echt niet nodig zijn. De meeste nesten hangen hoog in bomen, vaak twintig meter hoog of meer. Alleen laaghangende nesten vormen een risico. “Kom je binnen anderhalve meter, dan verdedigen ze zich. Zet er een lint omheen en bel een verdelger. Meer is niet nodig.”

Nesten zoals deze, bij een speeltuintje, moeten we inderdaad afzetten en bestrijden volgens Zeegers (foto: Collin Beijk).

Zorgen van imkers

Maar imkers maken zich grote zorgen. Pascal, imker uit Sprang-Capelle, vertelt: “De hoornaars vreten onze bijen op, of maken de beesten zo gestrest dat ze de kast niet uit durven om eten voor de winterslaap te halen", legt hij uit. "Ik ben bang dat ze de winter dan niet overleven. Dit is onze boterham, het levert enorm veel stress op.” Zeegers erkent hun zorgen, maar nuanceert: “Er is nooit bewezen dat de Aziatische hoornaar complete volken uitroeit. Ja, ze eten bijen, maar dat doen andere wespen ook.” Uit een Frans onderzoek blijkt namelijk dat de impact die de hoornaar heeft beperkt is: "Slechts zo’n twee procent van de volken loopt extra risico om de winter niet te overleven. En in Frankrijk komt de hoornaar nog meer voor dan in Nederland." Strijdlustig

Volgens Zeegers ondermijnt de hoornaar de biodiversiteit niet. “Ze eten ook vliegen, spinnen en andere insecten. Jagen hoort bij de natuur. We moeten niet doen alsof deze soort per definitie een plaag is.” Imker Pascal legt zich daar niet bij neer. Hij investeert in apparatuur om hoornaars te zenderen en nesten op te sporen. “Niets doen voelt machteloos. Ik geloof dat dit helpt.” Het heeft geen zin

In Brabant werden dit jaar tot nu toe al bijna vijfhonderd nesten verwijderd. Volgens een woordvoerder van de provincie komen er nu tientallen meldingen per week binnen, een tempo dat niet bij te benen is. Volgens Zeegers hoeft dat ook niet: “De gedachte is dat je door koninginnen te bestrijden de groei kunt afremmen, maar de aantallen zullen toch toenemen. We kunnen dit niet meer stoppen."

Een imker die een wesp zendert om een nest op te sporen, volgens Zeegers onnodig (foto: Omroep Brabant).