Hans Teeuwen terug en pestcultuur gemeente: dit gebeurde er vandaag

Van een buurtschap dat in 75 jaar nog nooit het bloemencorso heeft gewonnen tot excuses voor de pestcultuur bij gemeente Roosendaal. Dit zijn de vijf verhalen die je op vrijdag gelezen moet hebben.

Een 18-jarige vrouw uit Deurne staat terecht voor het doodrijden van een 64-jarige fietser. De bestuurster bleek vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in haar bloed te hebben. De officier eist een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van twee jaar. De rechtbank doet op 19 september uitspraak. Lees hier het hele verhaal.

Het rapport over de pestcultuur bij de gemeente Roosendaal heeft geleid tot diepe excuses van raadsleden en collegeleden. Wethouder Van der Star ligt onder vuur vanwege haar rol in het pestgedrag. Een motie van wantrouwen dreigt, maar de wethouder wil niet opstappen. Op 18 september volgt de gemeenteraadsvergadering. Hier lees je het volledige verslag.

Steeds vaker zijn grote groepen ooievaars te zien in Brabant. Dit komt doordat jonge en oudere vogels zich verzamelen voor hun trek naar Zuid-Europa en Afrika. De populatie is gegroeid van 17 broedparen in de jaren '60 naar ongeveer 1800 nu. Lees hier de analyse.

Buurtschap Achtmaal heeft in 75 jaar nog nooit het bloemencorso van Zundert gewonnen. De kleine buurtschap maakt er geen probleem van en focust liever op de gezelligheid. Ook dit jaar staan ze in de peilingen op de 17e plaats. Check het hier.