Traumahelikopter en duikteam ingezet voor agressieve man te water

Een man heeft vrijdagavond voor veel commotie gezorgd bij het Engelermeer in Den Bosch. Hij vertoonde verward en agressief gedrag en ging op een plek met veel begroeiing, tegenover waar normaal gezwommen wordt, het water in. Omstanders sloegen alarm, waarna de hulpdiensten uitrukten.

De brandweer kwam met een boot, duikteam en een speciale terreinwagen, die in andere bosrijke gebieden wordt ingezet. Ook een traumahelikopter en meerdere politiewagens werden ingezet. In totaal waren zo’n 25 hulpverleners aanwezig, schat een 112-correspondent.

De man schold agenten uit en maakte veel stampij. In het water dook hij telkens onder en liet hij blijken dat hij het water niet zomaar uit wilde komen.

Brandweerlieden wisten hem uiteindelijk uit het water te praten, waarna agenten hem naar een open veld begeleidden. Daar lagen ook de kleren en de fiets van de man. Eenmaal daar werd hij overmeesterd en met de terreinwagen afgevoerd. De man is daarna overgedragen aan de ambulance.

De man is naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt bekeken welke hulp het beste bij hem past. Volgens de politie is niet uitgesloten dat hij onder invloed was.