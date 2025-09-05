Man (38) gewond bij steekpartij op straat, verdachte op de vlucht

Een 38-jarige man is vrijdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in de Rembrandtstraat in Vlijmen. Twee mannen kregen ruzie op straat, waarna de een de ander neerstak. Het slachtoffer van het steekpartij raakte gewond aan zijn hoofd en handen.

Volgens de politie kreeg de 38-jarige man ruzie met een bekende van hem, het zou gaan om een zakelijk conflict. Tijdens die ruzie werd hij neergestoken. De dader sloeg daarna op de vlucht. Wat er precies aan de ruzie voorafging, is nog onduidelijk.

De politie doet ter plaatse onderzoek en roept getuigen van de vechtpartij en de gebeurtenissen erna op zich te melden.