Tweevoudig olympisch kampioene Van Rouwendaal stopt met zwemmen

Tweevoudig olympisch kampioene Sharon van Rouwendaal uit Gemert beëindigt haar carrière als openwaterzwemster. Dat heeft de 31-jarige zwemster bekendgemaakt in de talkshow RTL Tonight.

De zwemster is drievoudig wereldkampioene in het open water en geldt als de beste atlete ooit in deze discipline. In februari kondigde Van Rouwendaal al een tijdelijke stop aan. De olympisch kampioene besloot na 'veel wikken en wegen' om dit jaar niet mee te doen aan de wereldkampioenschappen in Singapore.

Voldoening

Vrijdag kondigt ze in de RTL talkshow haar definitieve afscheid aan. In februari zei ze al dat ze zich wilde richten op iets anders dat haar veel voldoening geeft. Ze wilde iets terugdoen voor de sport.

"Via zwemclinics over de hele wereld deel ik mijn ervaring en inspireer ik de volgende generatie zwemmers. Dit voelt als een waardevolle en natuurlijke stap in mijn carrière", zo melde de openwaterzwemster destijds.

Gouden medaille

Sharon van Rouwendaal heeft meerdere olympische medailles gewonnen bij het openwaterzwemmen. Tijdens de Spelen in Parijs en Rio won ze een gouden plak, in Tokio veroverde ze zilver. Afgelopen jaar werd ze ook wereldkampioen op de tien kilometer openwaterzwemmen. Van Rouwendaal werd ook genomineerd als Sporter van het Jaar.