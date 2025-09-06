Man twee keer betrapt met gestolen kentekenplaten

Een man uit Brussel is vrijdagnacht in Someren betrapt op het stelen van kentekenplaten. De politie zag hem in eerste instantie rijden in een auto met gestolen Belgische kentekenplaten en nam die in beslag. Omdat de man een goede uitleg had voor het feit dat die platen als gestolen stonden geregistreerd, hoefde hij niet mee naar het bureau. Maar een paar uur later zagen agenten de man opnieuw rijden in een auto daarop Nederlandse kentekenplaten die niet bij zijn auto hoorden. De Belg is daarop meegenomen naar het politiebureau.

De politie zag vrijdagnacht rond tien voor één een zwarte auto met Belgisch kenteken rijden over de A67. Agenten zagen dat de Belgische kentekenplaten van de auto stonden geregistreerd als gestolen. Daarom besloten ze de auto te controleren. In de auto zat een man met zijn gezin uit Brussel. Hij zei dat hij de auto had geleend van de eigenaar en dat de kentekenplaten wel bij de auto hoorden. Maar er was aangifte gedaan van dat die platen waren gestolen, daarom stonden ze in het systeem van de politie. "In overleg met onze Belgische collega's namen wij de platen in beslag", meldt de politie.