Politie neemt gestolen kentekenplaten in beslag, bestuurder jat nieuw paar

Een man uit Brussel is vrijdagnacht in Someren betrapt op het stelen van kentekenplaten. De politie zag hem in eerste instantie rijden in een auto met gestolen Belgische kentekenplaten en nam die in beslag. Omdat de man een goede uitleg had voor het feit dat die platen als gestolen stonden geregistreerd, hoefde hij niet mee naar het bureau. Maar een paar uur later zagen agenten de man opnieuw rijden in zijn auto, dit keer met gestolen Nederlandse kentekenplaten.

In de auto zat een man met zijn gezin uit Brussel. De man zei dat hij de auto had geleend van de eigenaar en dat de kentekenplaten wel bij de auto hoorden. Maar er was aangifte gedaan van het feit dat die platen waren gestolen, daarom stonden ze geregistreerd in het systeem van de politie. "In overleg met onze Belgische collega's namen wij de platen in beslag", meldt de politie.

Naar hotel gebracht

Het gezin mocht hun weg vervolgen, maar kon niet verder rijden in een auto zonder kenteken. "Omdat wij de bestuurder en zijn gezin niet aan hun lot over wilden laten, konden zij onder onze begeleiding meerijden naar een hotel in Asten." Vanuit daar kon het gezin ander vervoer regelen of een overnachting boeken bij het hotel.

Een uur later reden de agenten weer langs het hotel om te kijken of het gezin wat had kunnen regelen. Maar daar zagen ze hun auto, dat geen kentekenplaten meer had, nergens meer staan. Ze zagen op de parkeerplaats wel een andere auto staan, waarvan de Nederlandse kentekenplaten ontbraken. "Het zou toch niet dat...", dachten de agenten.

Nederlandse kentekens gestolen

De politie kon achterhalen welk kenteken bij die auto hoorde en verspreidde dat onder andere collega's. Met succes, want rond half vijf zag de politie in Nijmegen op de A73 een zwarte auto rijden met die gestolen Nederlandse kentekenplaten. En ja hoor, in die auto zat de man uit Brussel die eerder in Someren was gecontroleerd. Dit keer zat hij zonder zijn gezin in de auto.

De man is aangehouden voor diefstal van de Nederlandse kentekenplaten. Hij bleek ook negenduizend euro op zak te hebben. De politie onderzoekt of hij dit legaal gekregen heeft. De man is meegenomen naar het politiebureau. "Zo brengt hij de nacht alsnog door in een hotel, maar dan wel dat van ons", besluit de politie.