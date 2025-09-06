Bestuurder rijdt rond met ongeldig rijbewijs, politie neemt auto in beslag

De politie heeft vrijdagnacht een korte achtervolging gehad over de A16 bij Breda. De bestuurder kreeg een stopteken omdat die een ongeldig verklaard rijbewijs zou hebben. Uiteindelijk is de automobilist aangehouden voor zes overtredingen. "Aangezien het niet de eerste keer was, is de auto in beslag genomen."

De bestuurder negeerde in eerste instantie het stopteken van de politie en ging ervandoor. Uiteindelijk stopte de bestuurder op de vluchtstrook van de A16. Daar telden de agenten in totaal zes overtredingen.

De bestuurder had onder meer een ongeldig verklaard rijbewijs, kon zich niet legitimeren, had twee gladde banden en remmen die niet goed werkten. Daarnaast negeerde de bestuurder een stopteken en reed deze over een puntstuk. De automobilist is aangehouden en de auto is in beslag genomen.