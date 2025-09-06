Zomers weekend voor de boeg met kans op tropische dag: 'Heel lekker weer'

Liefhebbers van de zon kunnen dit weekend even volop genieten. We hebben weer een paar warme, zonnige dagen voor de boeg. Zaterdag wordt een zomerse dag en zondag kan in Brabant zelfs tropisch worden. Weerman Matthijs van der Linden van Weerplaza vertelt er meer over.

"Het is nu behoorlijk zonnig", vertelt Van der Linden zaterdagochtend. Het wordt in Brabant 24 graden, lokaal kan het 25 graden worden. Volgens de weerman trekt een heel klein beetje sluierbewolking over onze provincie, maar de stapelwolken komen pas later op de dag. "Er is weinig wind, dus het is gewoon heel lekker weer."

Zondag wordt het nog warmer. Een wind vanuit het zuidoosten neemt warme lucht mee en zorgt ervoor dat het zo'n 29 graden wordt. In onze provincie kan het lokaal zelfs 30 graden worden. Dan spreken we van een tropische dag. "Hoe zuidelijker, hoe warmer. De gebieden tussen Woensdrecht en Eindhoven, tegen de Belgische grens aan, maken een aardige kans op een tropische temperatuur."

Maar de weerman houdt wel een slag om de arm. Dat de weerstations zondag de 30 graden aantikken, is niet helemaal zeker. "Er staat redelijk wat wind en een sluierbewolking trekt over. Maar in de middag is het erg zonnig en warm. Het lijkt wel alsof we midden in de zomer zitten."

Paraplu moet weer mee

Ook maandag blijft die warme temperatuur nog even hangen. Dan wordt het zo'n 21 tot 24 graden. Daarna gaat de temperatuur weer geleidelijk omlaag.

In de loop van de week moet de paraplu ook weer mee, want er komen af en toe regenbuien aan. "Er zijn ook wat droge periodes, dus het wordt prima weer. De temperatuur gaat richting de 19 tot 20 graden. Voor deze tijd van het jaar is dat gemiddeld."