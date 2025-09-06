Verdachte (28) opgepakt voor steekpartij waarbij man (38) gewond raakte

Een 28-jarige man is aangehouden voor de steekpartij aan de Rembrandtstraat in Vlijmen vrijdagavond. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Bij de steekpartij raakte een 38-jarige man uit Vlijmen gewond aan zijn hoofd en hand.

Twee mannen kregen vrijdagavond ruzie met elkaar, waarna de een de ander stak. De verdachte sloeg daarna op de vlucht. De politie meldt zaterdagochtend dat een man is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij deze steekpartij. De ruzie zou gaan om een zakelijk conflict. De politie onderzoekt dit nog.

Het 38-jarige slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De politie doet onderzoek en roept getuigen van de vechtpartij op zich te melden.