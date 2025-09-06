20-jarige bekent zware mishandeling bejaarde fietser (82)

De politie heeft een 20-jarige man uit Groningen opgepakt voor de mishandeling van de 82-jarige Wim Brul in Heesch. Wim werd in augustus op klaarlichte dag in het Bomenpark aangevallen door de man en raakte zwaargewond.

Wim Brul stapte drie weken geleden voor zijn gebruikelijke rondje op de fiets. In het Bomenpark moest hij remmen voor een van de twee honden van de verdachte, die losliep en onverwachts overstak. Hij botste tegen het hondje aan.

De eigenaar van de hond rende op Wim af en voor hij het wist werd hij van zijn fiets geslagen. Hij liet Wim zwaargewond achter. Naast vele kneuzingen brak Wim zijn ribben en liep hij een fractuur in zijn oogkas en pols op. "Hij kreeg geen lucht en dacht dat hij doodging", vertelde zijn zoon Werner eerder. "Hij wilde zelf naar het politiebureau gaan en heeft eerst geprobeerd om zijn fiets te maken. Daarna is hij pas op zoek gegaan naar hulp."

Bij de hoofdingang van het Bomenpark belde Wim 112. Daar werd hij opgevangen door omstanders. "Bij zoveel gebroken ribben is het gebruikelijk dat je long ook knapt", zegt Werner. "Het is een wonder dat dit niet is gebeurd." Wim is volgens zijn zoon erg fit en fietst elke dag. "Dat heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat het nu redelijk gaat."

De politie meldt zaterdag dat er na onderzoek een 20-jarig man uit Groningen is opgepakt en dat die heeft bekend.