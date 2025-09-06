PSV-aanvoerster moest opnieuw leren lopen: 'Mentaal heel zwaar'

Laura Strik droeg zaterdag de aanvoerdersband bij de PSV Vrouwen die Excelsior met 1-0 versloegen. Voor de 29-jarige Osse was het een bijzondere wedstrijd, aangezien ze het hele vorige seizoen miste door een afgescheurde voorste kruisband. In 2021 lag ze er ook al ruim een jaar uit met dezelfde blessure aan de andere kant. “Ik moest opnieuw leren lopen. Dat ik vandaag weer op het veld kon en mocht staan, maakt me heel erg blij.”

Iets meer dan een jaar geleden sloeg het noodlot toe. Bij een oefenwedstrijd van PSV tegen Paris FC scheurde ze de voorste kruisband in haar rechterknie af. “I’ll be back”, schreef ze op Instagram.

Het revalidatieproces was heel pittig. “Na de operatie waren mijn spieren in bijvoorbeeld bovenbeen, hamstring en kuit in vier weken helemaal weg. Ik moest opnieuw leren om mijn voet af te wikkelen. Het voelde niet eigen, alsof het niet mijn been was. Lopen moest eerst met krukken, anders was het te kwetsbaar. Iedere dag werd ik met de taxi opgehaald om te revalideren in Eindhoven. Ik was altijd afhankelijk van anderen.”

"Zo afscheid nemen zou zonde zijn."

Na drie maanden moest de middenvelder opnieuw onder het mes. Er bleek een prop littekenweefsel vast te zitten. “Mentaal vond ik die tweede operatie heel zwaar. Ik twijfelde of ik dit traject voor een terugkeer als voetbalster wel aan moest gaan en of ik het nog wel kon. Mijn vrienden en familie hebben ervoor gezorgd dat ik de schouders eronder zette. Na de operatie besefte ik dat ik alles moest geven. Ik weet dat ik goed kan voetballen en zo afscheid nemen zou zonde zijn.”

Haar revalidatie leek op dat van vier jaar geleden, toen ze begin 2021 op de training de voorste kruisband aan de andere kant afscheurde. “Dat traject duurde wat langer. Ik was toen iets banger dan nu. Ditmaal wist ik beter wat me allemaal te wachten stond en wat ik moest doen.”

"Het eerste harde duel was wel een dingetje."

Ze voelde zich lange tijd geen voetbalster meer, maar in de voorbereiding op het huidige seizoen keerde ze terug bij de selectie. “Het eerste harde duel was wel een dingetje, maar toen ik daar goed uitkwam, gaf dat zoveel vertrouwen. Ik kan weer lekker voetballen en slidings maken, heb geen last meer en voel geen angst. Het wedstrijdritme ontbreekt nog, maar ik voel dat de oude Laura terugkomt. We spelen de komende weken ook voor Europees voetbal, dus we moeten per wedstrijd kijken hoe fit ik ben.”

