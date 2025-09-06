Navigatie overslaan

Uitslaande brand bij industrieel pand

Vandaag om 00:27 • Aangepast vandaag om 00:43
Archieffoto: Karin Kamp
Er is zaterdagavond brand uitgebroken in een industrieel pand aan de Rond Deel in Bladel. De brandweer heeft opgeschaald en is met veel materieel aanwezig om de brand te blussen.
Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

De brandweer laat om half één weten de brand onder controle te hebben. Ze zijn begonnen met het nablussen, hierbij kan rook vrijkomen. Er wordt geadviseerd om deuren en ramen te sluiten bij overlast.

Op locatie is een watertransportsysteem opgebouwd. Zo is er voldoende water aanwezig voor het blussen van de brand. Daarnaast zijn er drie tankautospuiten naar het pand toegekomen.

