Uitslaande brand bij industrieel pand

Er is zaterdagavond brand uitgebroken in een industrieel pand aan de Rond Deel in Bladel. De brandweer heeft opgeschaald en is met veel materieel aanwezig om de brand te blussen.

De brandweer laat om half één weten de brand onder controle te hebben. Ze zijn begonnen met het nablussen, hierbij kan rook vrijkomen. Er wordt geadviseerd om deuren en ramen te sluiten bij overlast.

Op locatie is een watertransportsysteem opgebouwd. Zo is er voldoende water aanwezig voor het blussen van de brand. Daarnaast zijn er drie tankautospuiten naar het pand toegekomen.