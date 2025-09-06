Vooral veel rook bij uitslaande brand bij bedrijf in landbouwmachines

Er is zaterdagavond rond half twaalf brand uitgebroken bij Vissers Mechanisatie aan de Rond Deel in Bladel. De brandweer schaalde snel op en was met veel materieel aanwezig om de brand bij het bedrijf in landbouwmachines te blussen. De brand werd gemeld als uitslaand, maar er was vooral veel rook te zien.

In een van de hallen van het bedrijf stond een takel in brand waardoor een lichtstraat wegbrandde. Daardoor kon de rook ontsnappen. Het vuur en de rook heeft in het pand voor forse schade gezorgd.

De brandweer liet om half één weten de brand onder controle te hebben. Ze was toen nog bezig met het nablussen, hierbij kon nog rook vrijkomen. Er werd daarom geadviseerd deuren en ramen te sluiten bij overlast.

Op locatie werd een watertransportsysteem opgebouwd. Zo was er voldoende water aanwezig voor het blussen van de brand. Daarnaast kwamen drie tankautospuiten naar het bedrijf.