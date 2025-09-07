Navigatie overslaan

Automobilist (53) klapt tegen boom, auto vliegt in brand

Vandaag om 06:29 • Aangepast vandaag om 09:58
Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink.
Een automobilist is zaterdagnacht in Helmond gewond geraakt nadat hij met zijn auto tegen een boom klapte. De auto vloog na de klap in brand. Het ongeluk gebeurde iets voor twee uur aan de Medevoort. De politie laat zondagochtend weten weten dat de automobilist, een man van 53 uit Helmond, vermoedelijk onder invloed van alcohol achter het stuur zat.
Profielfoto van Sandra Kagie
Geschreven door
Sandra Kagie

Het slachtoffer werd na de klap door omstanders uit zijn auto gehaald. Hij was aanspreekbaar.

Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

