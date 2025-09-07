Automobilist klapt tegen boom, auto vliegt in brand

Een automobilist is zaterdagnacht in Helmond gewond geraakt nadat hij met zijn auto tegen een boom klapte. De auto vloog na de klap in brand. Het ongeluk gebeurde iets voor twee uur aan de Medevoort. Een voorbijganger zag de auto in brand staan en belde 112.

Het slachtoffer werd na de klap buiten zijn auto gevonden. Onduidelijk is of hij door de klap uit zijn auto is geslingerd of dat hij zelf uit zijn auto is kunnen komen. Het slachtoffer was aanspreekbaar.

Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.