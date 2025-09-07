Gewonde bij crash, bestuurder aangehouden voor rijden onder invloed

Een auto is zaterdagavond laat aan de Martinilaan in Vught van de weg geraakt en gecrasht tegen een lantaarnpaal. De wagen zat na het ongeluk deels om de lantaarnpaal gevouwen. In de auto zaten behalve de bestuurder nog twee inzittenden, een van hen raakte bij het ongeluk gewond. Het slachtoffer, een vrouw, zat op de achterbank. De vrouw die achter het stuur zat van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed.

De auto raakte bij het ongeluk, dat gebeurde ter hoogte van de Jagersboslaan, behalve de lantaarnpaal ook een tuinmuurtje.

Het ongeluk gebeurde in een bocht. Er waren, voor zover bekend, geen andere weggebruikers bij betrokken. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar bleek bij aankomst niet meer nodig. De bestuurder van de auto, een vrouw van 45 uit Vught, is door de politie aangehouden en meegenomen naar het bureau voor rijden onder invloed van alcohol. Het ongeluk trok veel bekijks. De weg was enige tijd afgesloten zodat de politie onderzoek kon doen.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.

