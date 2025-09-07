Dode in hotel, politieonderzoek vanwege 'aangetroffen omstandigheden'

Er is zondagochtend in het Pullman hotel aan de Vestdijk in het centrum van Eindhoven iemand overleden. Dat gebeurde om iets voor half acht. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Een politiewoordvoerder laat weten dat er 'geen sterke aanwijzingen zijn voor een misdrijf'. Maar onderzoek moet dat definitief uitwijzen.

Over de identiteit van de overleden persoon, kan de politie zondagochtend vroeg nog niks zeggen.

Er is nog geprobeerd de persoon te reanimeren. Ook werd vanwege de ernst van de situatie een traumahelikopter opgeroepen.

Dat de politie na een vergeefse reanimatie een onderzoek instelt, is niet standaard. Er werd nu toe besloten vanwege de 'aangetroffen omstandigheden', liet de politie weten.