Dode man in hotel, politieonderzoek vanwege 'aangetroffen omstandigheden'

Een man is zondagochtend in het Pullman hotel aan de Vestdijk in het centrum van Eindhoven overleden. Dat gebeurde om iets voor half acht. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Een politiewoordvoerder liet zondagochtend vroeg weten dat er 'geen sterke aanwijzingen zijn voor een misdrijf'. Maar onderzoek moet dat definitief uitwijzen.

Er is nog geprobeerd de persoon te reanimeren. Ook werd vanwege de ernst van de situatie een traumahelikopter opgeroepen. De politie heeft zondagochtend rond kwart voor elf nog niet kunnen vaststellen wie de man is.

Dat de politie na een vergeefse reanimatie een onderzoek instelt, is niet standaard. Er werd nu toe besloten vanwege de 'aangetroffen omstandigheden', liet de politie weten. Rond half elf is het onderzoek nog in volle gang.