Man zwaargewond na crash, slachtoffer door brandweer uit auto bevrijd

Een man is zondagochtend vroeg zwaargewond geraakt nadat hij in Oirschot met zijn auto van de weg raakte en in een een diepe berm langs de weg belandde. De man moest door de brandweer uit zijn auto worden bevrijd en is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk waarbij geen andere weggebruikers betrokken waren gebeurde rond kwart over vijf aan de Spottersweg. De automobilist reed in een bocht rechtdoor, belandde in de diepe berm en kwam daar tegen een boom tot stilstand.

Zijn auto raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd. De weg is enige tijd afgesloten geweest zodat de hulpverleners hun werk konden doen. Ook deed de politie onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.