Complete benedenverdieping huis in lichterlaaie, vlammen slaan uit raam

Vandaag om 08:50 • Aangepast vandaag om 09:29
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.
In een huis aan de Brederostraat in Oosterhout is zondagochtend brand uitgebroken. De gehele benedenverdieping stond in brand. Vlammen sloegen uit het raam. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.
Sandra Kagie

De brand brak rond kwart over zeven uit. Uit voorzorg werden omliggende huizen ontruimd.

De politie sloot de straat aan beide kanten af zodat de brandweer haar werk kon doen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.

