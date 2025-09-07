Complete benedenverdieping huis in lichterlaaie, vlammen slaan uit raam

In een huis aan de Brederostraat in Oosterhout is zondagochtend brand uitgebroken. De gehele benedenverdieping stond in brand. Vlammen sloegen uit het raam. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De brand brak rond kwart over zeven uit. Uit voorzorg werden omliggende huizen ontruimd. De politie sloot de straat aan beide kanten af zodat de brandweer haar werk kon doen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.