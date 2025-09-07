Handboogschutter Sanne de Laat pakt wereldtitel in Zuid-Korea

Handboogschutter Sanne de Laat uit Helmond heeft samen met haar teamgenoot op het WK in Zuid-Korea de wereldtitel veroverd op het onderdeel compound voor gemengde teams. In de finale wonnen ze nipt van India.

Vorig jaar pakte De Laat samen met haar Limburgse schietpartner Mike Schloesser al de Europese titel op hetzelfde onderdeel. Om de WK-finale te bereiken, moest het duo zaterdag twee keer via een shoot-off een plek afdwingen.

In de eindstrijd stonden ze tegenover het Indiase topduo en wereldrecordhouders Rishabh Yadav en Jyothi Surekha. Het werd een bloedstollende wedstrijd, waarin de Nederlanders in de tweede helft steeds dichterbij kwamen. Uiteindelijk trokken De Laat en Schloesser nipt aan het langste eind.

Schloesser is momenteel de nummer één van de wereldranglijst, terwijl De Laat 72e staat. Dat komt vooral omdat ze minder vaak in actie komt.

In 2028 staat het onderdeel compound voor gemengde teams voor het eerst op het programma van de Olympische Spelen.