Handboogschutter Sanne de Laat pakt wereldtitel in Zuid-Korea
Vorig jaar pakte De Laat samen met haar Limburgse schietpartner Mike Schloesser al de Europese titel op hetzelfde onderdeel. Om de WK-finale te bereiken, moest het duo zaterdag twee keer via een shoot-off een plek afdwingen.
In de eindstrijd stonden ze tegenover het Indiase topduo en wereldrecordhouders Rishabh Yadav en Jyothi Surekha. Het werd een bloedstollende wedstrijd, waarin de Nederlanders in de tweede helft steeds dichterbij kwamen. Uiteindelijk trokken De Laat en Schloesser nipt aan het langste eind.
Schloesser is momenteel de nummer één van de wereldranglijst, terwijl De Laat 72e staat. Dat komt vooral omdat ze minder vaak in actie komt.
In 2028 staat het onderdeel compound voor gemengde teams voor het eerst op het programma van de Olympische Spelen.
Wat is een compoundboog? Een compoundboog is een moderne handboog met wielen en katrollen. Daardoor kun je makkelijker harder, verder en preciezer schieten.
Naast de compound zijn er drie andere disciplines in het boogschieten: de longbow (traditioneel), de barebow (zonder vizier en stabilisatoren) en de recurveboog (met vizier en stabilisatoren).
De compound is vooral populair in de VS en wordt daarom vanaf 2028 voor het eerst toegelaten op de Olympische Spelen. Ook Nederland gooit op het onderdeel compound vaak hoge ogen.