Voetballer Bamba van Willem II racistisch bejegend bij uitwedstrijd

Samuel Bamba van Willem II is zaterdagavond bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur slachtoffer geworden van racistische spreekkoren. Supporters van de Friezen maakten apengeluiden toen de 21-jarige aanvaller een kwartier voor tijd werd gewisseld.

Bamba vertelt op social media over het incident: "Ik ben teleurgesteld en boos dat ik het na mijn allereerste wedstrijd voor Willem II hier al over moet hebben," schrijft hij. "Misschien moet je niet naar het stadion gaan, naar een dierentuin, als je tegen 'apen' wilt praten."

Trainer Henk de Jong van Cambuur greep direct in. Samen met aanvaller Tony Rölke liep hij naar de tribune om de supporters aan te spreken. "Dit was niet respectvol van één of twee mensen. Dit is niet wat we bij Cambuur willen,” zei De Jong na afloop tegen ESPN.

De Jong is geschrokken: "Als het over donkere jongens gaat, mag dat al helemaal niet. Wij hebben zelf ook donkere jongens, dus dat zou verschrikkelijk zijn.”

Op Instagram bedankt Bamba De Jong en Rölke voor hun steun. "Ik hoop dat dit niet nog eens gebeurt, bij niemand. Wij komen ook naar het stadion om plezier te hebben," schrijft hij. "Wij spelers zijn het spuugzat. Ik ben een mens, net als iedereen!"